بقلم: يورونيوز

وردت الخراجية الأردنية سبب وفاة الحجاج إلى الارتفاع الشديد بدرجة الحرارة ما ادى إلى إصابتهم بضربة شمس

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أعلنت مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون النغتربين الاردنية ارتفاع عدد الوفيات بين الحجاج الأردنيين إلى 14 حالة في حين بلغ عدد المفقودين 17 حاجا.

وأكدت الخارجية الأردنية متابعتها مع السلطات السعودية المختصة حول إجراءات نقل جثامين الحجاج إلى الأردن.

وأوضحت مديري العمليات القنصلية أن وفات الحجاج سببها ضربة شمس أصيبوا بها خلال أداء مناسك الحج في مكة المكرمة.

وفي سياق متصل نقلت وكالة انباء بترا الأردنية الرسمية عن وزير الأوقاف الأردني أن جميع حجاج البعثة الأردنية المسجلين عن طريق وزارة الأوقاف الذين صعدوا لجبل عرفات بخير، وأضاف الوزير إلى أن حالات الوفاة والفقد التي وقعت كانت بين الحجاج الذين حاولوا أداء مناسك الحج عن طريق فيزا السياحة بحسب وكالة بترا للأنباء.