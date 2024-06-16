شاهد: عيد الأضحى في العراق.. شعائر دينية وألم يدمي القلب على غزة

بقلم: يورونيوز

أدى المسلمون في بغداد، صباح اليوم الأحد، صلاة عيد الأضحى في مسجد الجيلاني، ولكن العيد هذه السنة ممزوج بالأسى والألم جراء الحرب الدائرة في غزة منذ السابع من أكتوبر والتي أودت بحياة نحو 38 ألف فلسطيني.

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وأعرب بشار المشهداني، إمام مسجد الجيلاني، عن أسفة لما يحدث في غزة ولما يتكبده الشعب الفلسطيني من خسائر جراء الحرب المتواصلة، مشيراً إلى الغصة التي تلتف أجواء العيد في العراق.

وقال المشهداني: "نفرح بالعيد ولكن بقلوب تتألم عندما نر ى وننظر إلى إخواننا في فلسطين. نسأل الله تعالى أن يفك محنتهم، ويرحم موتاهم، ويشفي مصابهم، ويهديهم"

كما دعا الدول العربية والإسلامية إلى دعم الشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانبه في هذه المحنة.