بقلم: يورونيوز

شاهد: الآلاف يتظاهرون في تل أبيب مطالبين بعقد صفقة تبادل فورية لإطلاق سراح الأسرى بغزة

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تظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين، مساء السبت، أمام مقر وزارة الدفاع في وسط تل أبيب، للمطالبة بإسقاط حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وإبرام صفقة تبادل فورية لإعادة الأسرى.

وتجمع أقارب وأنصار عوفر كالديرون روتيم يوم السبت في تل أبيب مطالبين بإطلاق سراح المحتجزين المتبقين في غزة.

وقال نجل عوفر كالديرون روتيم: "لست مستعداً للعيش في بلد تحكمه حكومة ترسلنا للقتال وفي النهاية تتخلى عنا".