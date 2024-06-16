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جدونا

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عاجل. قوات الأمن الروسية تقتحم مركز اعتقال وتقتل سجناء احتجزوا ضابطين في روستوف أون دون جنوب البلاد

رجال الشرطة ��لروسية وجنود روسغارديا والمسعفون يتجمعون في مكان ليس بعيدًا عن مركز الاحتجاز السابق للمحاكمة في روستوف أون دون
رجال الشرطة الروسية وجنود روسغارديا والمسعفون يتجمعون في مكان ليس بعيدًا عن مركز الاحتجاز السابق للمحاكمة في روستوف أون دون Copyright AP PHOTO
Copyright AP PHOTO
بقلم:  يورونيوز
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اقتحمت قوات الأمن الروسية مركز احتجاز في روستوف، يوم الأحد، بعد أن احتجز سجناء يشتيه في تأييدهم لتنظيم الدولة الإسلامية اثنين من ضباط السجن كرهائن، وتمكنوا من القضاء عليهم، كما ورد في وكالة أنباء ريا نوفوستي الروسية.

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وجاء في وكالة ريا نوفوستي نقلاً عن إدارة السجون الفيدرالية الروسية إن الرهائن في مركز الاحتجاز في "روستوف أون دون" لم يصابوا بأذى.

وأضافت الوكالة أنه تمت "تصفية" خاطفي الرهائن، في حين ذكرت وسائل إعلام محلية أخرى أن "بعض السجناء (ممن خطفوا الرهائن) على الأقل قُتلوا ولم تذكر الوكاللا الروسية الرسمية عدد من تم تصفيتهم.

ووفقاً لمصدر وكالة "ريا نوفوستي" الروسية، تم احتجاز ضابط العمليات، والمشرف كرهائن، مع الإشارة إلى أن السجناء الذين أسروهم كانوا مسلحين بفؤوس، وهراوات.

وذكرت وكالة "إنترفاكس"، نقلاً عن مصادر لم تحددها، أن من وصفتهم بالإرهابيين طالبوا بإحضار سيارة حتى يتمكنوا من استخدامها للهرب.

وكالة ريا نوفستي ذكرت ان بعض الخاطفين هم من جمهوريات شال القوقاز الروسي.

المصادر الإضافية • يوروفيجن

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