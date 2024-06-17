حريق في المحرك يجبر طائرة ركاب على الهبوط في مطار نيوزيلندا

بقلم: يورونيوز

هبطت طائرة بأمان في مطار في نيوزيلندا اليوم الاثنين، بعد أن أدى حريق في أحد محركاتها إلى تحويل مسارها، حسبما أعلنت إدارة الإطفاء في البلاد.

اعلان

هبطت طائرة"بوينغ 737-800" التابعة لـ"فيرجن أستراليا" في مدينة إنفركارغيل النيوزيلندية، بعد أن أجبرها الحريق على تغيير مسارها بينما كانت متجهة إلى ملبورن، أستراليا.

وقالت لين كروسون، رئيسة الفريق في خدمات الإطفاء في نيوزيلندا، إن سيارات الإطفاء استقبلت الطائرة عند وصولها إلى إنفركارغيل بعد حوالي 50 دقيقة من إقلاعها من كوينزتاو.

وبحسب ما أفادت كاثرين نيند، المتحدثة باسم مطار كوينزتاون، فإن سبب الحريق لا يزال مجهولاً.

وتُعد مدينة كوينزتاون، التي يبلغ عدد سكانها 53،000 نسمة، وجهة سياحية شهيرة على جزيرة الجنوب في نيوزيلندا، مشهورة بالتزلج والسياحة المغامرة والمناظر الجبلية.