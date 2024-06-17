Eventsالأحداثالبودكاست
Loader
آخر الأخبار

ترندينغ

جدول زمني

أوروبا

أبواب

برامج

العالم

أبواب

برامج

Featured

أعمال

أبواب

برامج

Next

أبواب

برامج

Green

أبواب

برامج

الصحة

أبواب

برامج

ثقافة

أبواب

برامج

سفر

أبواب

برامج

فيديو
عرض المزيد

تغطية خاصة

Eventsالأحداثالبودكاست
Loader

جدونا

اعلان

حريق في المحرك يجبر طائرة ركاب على الهبوط في مطار نيوزيلندا

طائرات تابعة لشركة فيرجن أستراليا - أرشيف
طائرات تابعة لشركة فيرجن أستراليا - أرشيف Copyright Rick Rycroft/Copyright 2020 The AP. All rights reserved.
Copyright Rick Rycroft/Copyright 2020 The AP. All rights reserved.
بقلم:  يورونيوز
نشرت في آخر تحديث
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

هبطت طائرة بأمان في مطار في نيوزيلندا اليوم الاثنين، بعد أن أدى حريق في أحد محركاتها إلى تحويل مسارها، حسبما أعلنت إدارة الإطفاء في البلاد.

اعلان

هبطت طائرة"بوينغ 737-800" التابعة لـ"فيرجن أستراليا" في مدينة إنفركارغيل النيوزيلندية، بعد أن أجبرها الحريق على تغيير مسارها بينما كانت متجهة إلى ملبورن، أستراليا.

وقالت لين كروسون، رئيسة الفريق في خدمات الإطفاء في نيوزيلندا، إن سيارات الإطفاء استقبلت الطائرة عند وصولها إلى إنفركارغيل بعد حوالي 50 دقيقة من إقلاعها من كوينزتاو.

وبحسب ما أفادت كاثرين نيند، المتحدثة باسم مطار كوينزتاون، فإن سبب الحريق لا يزال مجهولاً.

وتُعد مدينة كوينزتاون، التي يبلغ عدد سكانها 53،000 نسمة، وجهة سياحية شهيرة على جزيرة الجنوب في نيوزيلندا، مشهورة بالتزلج والسياحة المغامرة والمناظر الجبلية.

المصادر الإضافية • ا ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

مالاوي: مصرع نائب الرئيس وتسعة آخرين في حادث تحطم طائرة

اختفاء طائرة عسكرية تقل نائب رئيس مالاوي وتسعة آخرين

استراليا تقترب من امتلاك أسطول غواصات نووية بعد صفقة بقيمة 3 مليارات مع بريطانيا

حريق أستراليا طائرة