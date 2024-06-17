كرة القدم أيضاً ضحية الحرب الروسية على أوكرانيا.. عرض مقاعد ملعب تعرّض للقصف في خاركيف

بقلم: يورونيوز

تم بناء ملعب سونياتشني في الأصل من أجل كأس الأمم الأوروبية 2012، وتم تدميره من قبل القوات الروسية في آيار/مايو 2022.

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حضر رئيس الاتحاد الأوكراني لكرة القدم، المهاجم الأوكراني السابق أندريه شيفتشينكو، في ميونخ، حدثاً يُعبرعن الاحتجاج على الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث دمرت روسيا مدرجاً من ملعب سونياتشني في خاركيف.

تم بناء ملعب سونياتشني في الأصل من أجل كأس الأمم الأوروبية 2012، وتم تدميره من قبل القوات الروسية في آيار/مايو 2022.

وقال شيفتشينكو: "إنه موضوع مهم جداً بالنسبة لي، ولجميع الفرق الأوكرانية، لأن هذا جزء من ملعب سونياتشني. أثناء الاستعدادات لبطولة أوروبا 2012، كان الفريق الأوكراني يتدرب هناك. لقد تم تدمير هذا الملعب بالكامل بالصواريخ الروسية".

وقد تم نقل المدرج المتضرر عبر أوروبا ليظهر للعالم بأن كرة القدم ليست خارج نطاق الحرب، حيث تضررت، حتى الآن، 500 منشأة للبنية التحتية الرياضية في أوكرانيا من القصف الروسي والصواريخ.