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خلال مباراة أوكرانيا في بطولة أمم أوروبا.. الأعلام الروسية ممنوعة من دخول الملعب

الأعلام الروسية في مباراة صربيا وإنجلترا
الأعلام الروسية في مباراة صربيا وإنجلترا Copyright Thanassis Stavrakis/Copyright 2024 The AP
Copyright Thanassis Stavrakis/Copyright 2024 The AP
بقلم:  يورونيوز
نشرت في آخر تحديث
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يريد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، إبقاء الأعلام الروسية خارج الملعب، عندما تلعب أوكرانيا أول مباراة لها في بطولة أوروبا، الاثنين، بعد أن تم رفع بعض الأعلام في المدرجات في مباريات أخرى.

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وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إن موظفي الأمن سيحاولون إزالة الأعلام الروسية في استاد ميونيخ، حيث تلعب أوكرانيا ضد رومانيا بعد ظهر الاثنين في دور المجموعات ليورو 2024.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، والاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا، قد علقا الأندية والمنتخبات الروسية من المشاركة في أي منافسة بعد الغزو العسكري الروسي لأوكرانيا في شباط/ فبراير 2022.

ومع ذلك، يمكن للمواطنين الروس محاولة شراء تذاكر لمباريات يورو 2024.

وتم عرض العلم الوطني الروسي المكون من أشرطة أفقية باللون الأبيض والأحمر والأزرق في بعض المباريات الأولى في دور المجموعات، بما في ذلك في ميونيخ يوم الجمعة الماضي بجانب أعلام اسكتلندا في المباراة الافتتاحية ضد ألمانيا.

كما شوهدت العديد من الأعلام الروسية بين مشجعي صربيا خلال مباراة فريقهم ضد إنكلترا، الأحد، في غيلسنكيرشن. وتعد صربيا واحدة من أقوى حلفاء روسيا التقليديين في أوروبا.

المصادر الإضافية • أ ب

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