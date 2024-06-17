هل تواجه صعوبات في النوم خلال الصيف؟ إليك بعض النصائح للتغلب على الحر والأرق

بقلم: يورونيوز

تعتبر درجة الحرارة المثالية للنوم للجسم البشري 15-19 درجة مئوية ووفقا لمؤسسة النوم الأمريكية ويمكنك تعويض زيادة درجة الحرارة عبر استخدام بطانيات التبريد أو الأغطية خفيفة الوزن وغيرها من الوسائل.

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وتقول تشيلسي رورشيب، وهي عالمة أعصاب وأخصائية بالنوم، إن ارتفاع درجة الحرارة أثناء النوم يعود لجملة من الأسباب منها: المشاكل الهرمونية، أعراض جانبية لأدوية خاصة وغيرها بمعني من الصعب جدا معرفة السبب المباشر".

وتوضح رورشيب بغض النظر عن السبب، استخدم دائمًا الفراش المصنوع من مواد طبيعية قابلة للتنفس مثل "الكتان"، وقد يساعد استخدام عدة بطانيات رقيقة التي ستمكنك من إزالة البعض عند الحاجة.

وتضيف رورششيب بأن ارتداء ملابس نوم خفيفة يساعد على تحسين نوعية النوم أيضا.

وينصح جوزيف دزيرزويسكي، نائب رئيس الأبحاث في مؤسسة النوم الأمريكية: "إذا كنت تستيقظ باستمرار بسبب التعرق أو الحر، على الرغم من إجراء بعض التغييرات على الفراش والملابس، فقد يكون هناك سبب طبي أساسي".

وتوضح رورشيب، أن الجسم البشري يحتاج إلى تخفيض درجة الحرارة درجة فهرنهايت واحدة ليتمكن من النوم.

ويقول غوبتا: "ارتفاع درجات الحرارة يؤثر على نوعية النوم بالرغم من عدد ساعات النوم، النوعية السيئة من النوم وخاصة عند التكرار قد يؤثر بشكل سلبي على الصحة العامة".

إليك بعض النصائح المفيدة:

اشرب الماء باستمرار

يوصي معهد الطب التابع للأكاديمية الأمريكية بشرب من 9-13 كوبا من الماء يوميا.

خد حماما باردا

يقول غوبتا إن الاستحمام بالماء البارد قبل النوم يمكن أن يسهل النوم أثناء الليل.

استخدم المراوح

لا تخفض المراوح درجات الحرارة لكنها تعمل على تبخير التعرق مما يساعدك على الشعور بالبرودة.

ضع كيسا من الثلج في السرير

ضع كيس ثلج خلف رقبتك أو في السرير لتبريده.

طهي الوجبات خلال الصباح

طهي الوجبات اليومية خلال الصباح قد يساعد في الحفاظ على برودة منزلك.

النوم في الطوابق السفلية

تعتبر الطوابق السفلية أبرد من العليا بسبب ارتفاع درجات الحرارة.