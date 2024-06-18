الجيش الإسرائيلي يعلن الموافقة على "خطط عملياتية" للهجوم على لبنان

بقلم: يورونيوز

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أنه تمت الموافقة على الخطط العملياتية للهجوم على لبنان، وعن استعداده لخوض حرب إذا تطلب الأمر.

اعلان

وأضاف الجيش في بيان، أنه تم اتخاذ القرارات لمواصلة تسريع جاهزية القوات في الميدان.

ويأتي هذا الإعلان عقب لقاء جمع بين قائد القيادة الشمالية، اللواء أوري غوردين، ورئيس قسم العمليات، اللواء عوديد باسيوك، لتقييم مشترك للوضع في القيادة الشمالية.

وكشفت القناة 13 أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، قد أصدر تعليماته للجيش في الأيام الأخيرة برفع الاستعداد والقدرة لشن حرب على جنوب لبنان.

وكانت جريدة "الأخبار" اللبنانية، قد أكدت أن بريطانيا حذرت بيروت من ضربة إسرائيلية متوقعة منتصف شهر يونيو.

ونشرت الصحيفة على منصة "إكس" نقلا عن مصادر وصفتها بالبارزة: "أغلب الموفدين الدوليين إلى بيروت نقلوا تخوفهم من جدية التهديد الإسرائيلي".

وأضافت: " أبرز الرسائل أتت من الجانب البريطاني الذي حدد موعدا للضربة الإسرائيلية منتصف حزيران الجاري، مع نصائح بضرورة القيام بإجراءات التموين اللازمة للحرب التي لن يكون".