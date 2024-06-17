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جدونا

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أحد كبار مستشاري بايدن يتوجه إلى إسرائيل لتجنب التصعيد مع لبنان

مستشار الرئيس الأميركي جو بايدن، آموس هوكشتاين، يدلي بتصريح لوسائل الإعلام بعد اجتماعه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في بيروت، لبنان، 4 مارس 2024.
مستشار الرئيس الأميركي جو بايدن، آموس هوكشتاين، يدلي بتصريح لوسائل الإعلام بعد اجتماعه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في بيروت، لبنان، 4 مارس 2024. Copyright Bilal Hussein/ AP
Copyright Bilal Hussein/ AP
بقلم:  يورونيوز
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قال مسؤول في البيت الأبيض إن أحد كبار مستشاري بايدن سيتوجه إلى إسرائيل، الاثنين، لعقد اجتماعات لتجنب المزيد من التصعيد بين إسرائيل وجماعة حزب الله.

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وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته إن آموس هوكشستاين سيعزز الجهود لتجنب المزيد من التصعيد على طول “الخط الأزرق” بين إسرائيل ولبنان، الأمر الذي أكدته وسائل إعلام عبرية صباح الاثنين.

وذكرت شبكة "سي. بي. إس" نيوز الأسبوع الماضي أن المسؤولين الأمريكيين يشعرون بقلق متزايد من احتمال اندلاع حرب شاملة بعد أكثر من ثمانية أشهر من المناوشات، منذ أن بدأ حزب الله بمهاجمة إسرائيل في تشرين الأول/ أكتوبر لدعم حماس في غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، الأحد، إن إطلاق النار المكثف عبر الحدود من حزب الله على إسرائيل قد يؤدي إلى تصعيد، ويمكن أن تكون عواقبه مدمرة على لبنان والمنطقة بأكملها".

وأطلقت جماعة حزب الله الأسبوع الماضي أكبر وابل من الصواريخ والطائرات المسيرة خلال الأشهر الثمانية التي تبادلت فيها الجماعة إطلاق النار مع الجيش الإسرائيلي بالتزامن مع الحرب في غزة.

وزادت حدة التصعيد بين حزب الله والجيش الإسرائليي مع إطلاق عشرات الصواريخ والمسيرات رداً على "اغتيال" القيادي العسكري البارز في الحزب طالب عبدالله الاسبوع الماضي في جنوب لبنان

المصادر الإضافية • تايمز أوف إسرائيل

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