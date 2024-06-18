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إيران تحذر حسن نصر الله: إسرائيل تريد اغتيالك!

زعيم حزب الله السيد حسن نصر الله
زعيم حزب الله السيد حسن نصر الله Copyright Hassan Ammar/ The AP.
Copyright Hassan Ammar/ The AP.
بقلم:  يورونيوز
نشرت في آخر تحديث
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نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية تقريراً يفيد بأن الموساد "يعرف الموقع الدقيق لحسن نصر الله في جميع الأوقات حتى لو غيّر أماكن تواجده" وأضافت الصحيفة أن نصر الله نفسه يعرف أن إسرائيل يمكن أن تصل إليه ولكنها تحجم عن ذلك.

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ووفقاً للتقرير، فإن إيران حذرت حزب الله من احتمال أن تقوم إسرائيل باغتيال أمينه العام حسن نصر الله.

وقال تقرير لصحيفة "يديعوت أحرونوت" إن مبعوثاً إيرانياً وصل بيروت فور اغتيال قائد وحدة "ناصر" التابعة لحزب الله في جنوب لبنان طالب سامي عبد الله، والتقى مقربين من حسن نصر الله في غرفة مغلقة لإبلاغهم بقلق إيران من أن إسرائيل تستهدف نصر الله نفسه.

وحسب الصحيفة فإنه طالما كان مفهوماً أن حزب الله يعتقد أن إسرائيل لا تنوي القضاء على نصر الله، على مدار 32 عاماً من قيادته للحزب.

وقال رئيس الموساد السابق يوسي كوهين مؤخراً: "نحن نعرف الموقع الدقيق للأمين العام للتنظيم الإرهابي، ويمكننا القضاء عليه في أي لحظة".

وأضاف: "إذا تم اتخاذ قرار بتصفية الحسابات مع نصر الله، يمكن لإسرائيل أن تفعل ذلك في أي وقت".

ويأتي هذا التهديد في سياق تصعيد إسرائيل في سياسة الاغتيالات الموجهة بشكل فعال وناجح ضد القيادة العليا لحزب الله.

وتعتقد الخبيرة الأمريكية المتخصصة في الشؤون السياسية، إيرينا توسكرمان، أن اغتيال إسرائيل لقادة حزب الله هو بمثابة ردع وتسعى من خلال إلى تعطيل الحزب.

إلاّ أن الخبيرة الأمريكية تتوقع أن الاستهداف المتواصل سيؤدي لرد فعل أقوى من حزب الله.

وبناء على ذلك، تعتبر توسكرمان أن الضربات الإسرائيلية لقادة حزب الله: "ذات قيمة تكتيكية أكثر منها إستراتيجية"، وتريد منها إسرائيل "إظهار قدراتها على تحديد هوية ومواقع القادة، وعلى أنها قادرة على الوصول إلى مواقعهم".

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