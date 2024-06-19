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تسعة قتلى وعشرات الجرحى في انفجار مستودع عسكري للذخيرة في تشاد

كومة من الصواريخ القديمة والمقذوفات الأخرى ملقاة في مستودع عسكري سابق في ملحزين
كومة من الصواريخ القديمة والمقذوفات الأخرى ملقاة في مستودع عسكري سابق في ملحزين Copyright Ilec Vilaculo/AP
Copyright Ilec Vilaculo/AP
بقلم:  يورونيوز
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قتل تسعة أشخاص وأصيب أكثر من 40 آخرين بعد اندلاع حريق تسبب بانفجارات في مستودع ذخيرة عسكري في العاصمة التشادية، حسبما أفاد مسؤول الأربعاء.

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وقال المتحدث باسم الحكومة عبد الرحمن غلام الله إن 46 شخصاً يتلقون العلاج بعد أن هزت الانفجارات منطقة جودجي ​​بالعاصمة نجامينا، في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، مؤكداً أن الوضع أصبح تحت السيطرة.

ولم يتضح على الفور سبب الحريق، إلاّ أن الرئيس محمد ديبي وعد بإجراء تحقيق شامل. وزار بعد ذلك مكان الحادث والمستشفيات التي يعالج فيها المصابون.

وقال ديبي على فيسبوك: "السلام على أرواح الضحايا، خالص التعازي للعائلات المكلومة والشفاء العاجل للجرحى".

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الانفجارات بدأت قبل منتصف الليل بقليل، حيث اهتزت المباني المجاورة، وغطى دخان كثيف السحب في العاصمة التشادية، مما أدى إلى بذل جهود محمومة لإطفاء الحريق بينما فر السكان من منازلهم بحثاً عن الأمان.

وبدورها دعت السلطات السكان إلى الابتعاد عن المنطقة التي سيطرت عليها قوات الأمن، وجمعت القذائف المدفعية المتناثرة.

وتعاني تشاد، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 18 مليون نسمة، من الاضطرابات السياسية قبل وبعد الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل التي أسفرت عن فوز ديبي إيتنو. وكان قد قاد البلاد كرئيس مؤقت خلال فترة الحكم العسكري التي أعقبت وفاة والده عام 2021.

المصادر الإضافية • أ ب

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