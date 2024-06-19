بسبب ارتفاع قياسي في درجات الحرارة.. وفاة أكثر من 500 شخص خلال مناسك الحج في مكة

بقلم: يورونيوز

توفي أكثر من 500 حاج كانوا يؤدون فريضة الحج في مكة بسبب ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق.

اعلان

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية أن 320 حاج مصري توفي، فيما أفادت وزارة الصحة الإندونيسية وفاة 144 حاج أندونيسي كانوا يؤدون الحج. وأكدت الأردن والسنغال وتونس وإيران حالات وفاة مشابهة.

وقد أدى مناسك الحج ما يقدر بنحو 1.8 مليون حاج وحاجّة لعام 2024 بحسب السلطات السعودية.

وأفادت السلطات السعودية بعلاج حوالي 3000 حاج وحاجة يعانون من الإجهاد الحراري، فيما وصلت درجة الحرارة إلى 51,8 درجة مئوية في مكة الاثنين، بحسب المركز الوطني السعودي للأرصاد.

ودعت وزارة الصحة السعودية الحجاج من تجنب التعرّض لأشعّة الشمس بين الساعة 11 صباحًا والرابعة عصرا، وتجنّب الإجهاد الحراري عبر حمل مظلة وشرب المياه بكثرة.