الدبابات الإسرائيلية تتوغل في عمق رفح.. ونزوح للمرة السابعة وسط ظروف إنسانية حياتية قاسية

بقلم: يورونيوز

قصف الجيش الإسرائيلي ليلة الثلاثاء- الأربعاء عدة مواقع في مدينة رفح وقال فلسطينيون صباح اليوم الأربعاء اثناء تفقد ممتلكاتهم إنهم كانوا نائمين حين وقع انفجار أشعل النار في خيام مجاورة.

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وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن 8 أشخاص قتلوا في المواصي، بعد نسف القوات الإسرائيلية عدة منازل غرب المدينة المتاخمة لمصر.

وقال سكان نزحوا إلى رفح إنهم سينزحون مرة أخرى نحو الشمال دون ضمانات على أن المناطق التي سيذهبون إليها ستكون آمنة.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي صباح الأربعاء، إن الجانب الفلسطيني من رفح تم تدميره بالكامل ولم يعد صالحاً للخدمة.

يأتي هذا القصف بالتزامن مع تحرك الجيش الإسرائيلي بشكل أوسع في رفح، حيث قامت الدبابات الإسرائيلية وبدعم جوي باجتياح مناطق جديدة من المدينة في عملية بدأت في الليل.

ووسط معارضة أمريكية وغربية على توسيع القتال في المدينة، يبدو أن حكومة نتنياهو التي تطالب بالمزيد من الأسلحة مصرة على اجتياح المدينة بالكامل.

وادعى نتنياهو يوم الثلاثاء ،أن الولايات المتحدة تحجب الأسلحة وألمح ضمنا إلى أن ذلك يؤدي إلى إبطاء الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، حيث أدى القتال إلى تفاقم الوضع الإنساني السيئ بالفعل للفلسطينيين.

في هذه الأثناء،أعلنت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة والمعنية بالتحقيق في الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية أن إسرائيل قتلت وتسببت في إعاقة عشرات آلاف الأطفال في قطاع غزة.

ومن ناحية أخرى، قال متحدث باسم الأمم المتحدة إن المنظمة لم تتمكن من إيصال المساعدات باستخدام طريق جديد قال الجيش الإسرائيلي إنه سيؤمنه داخل جنوب غزة، مستشهدا بالقتال وانعدام الأمن على طول الطريق.