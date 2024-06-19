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شاهد: عاصفة قوية تضرب وسط وشرق ألمانيا وتتسبب بأضرار جسيمة

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extract video Copyright يورونيوز
Copyright يورونيوز
بقلم:  يورونيوز
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ضربت عاصفة ولايتي ساكسونيا وتورينغيا في ألمانيا، وتسببت بأضرار جسيمة في المباني والأشجار وأعمدة الكهرباء.

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وتظهر لقطات الفيديو بلدات صغيرة وقد غرقت بالأمطار الغزيرة.

وكان خبراء الأرصاد قد توقعوا هطول أمطار غزيرة وتساقط بَرَد في بعض المناطق الألمانية. وتأثرت حركة القطارات وغيرها من المواصلات.

وتشير تقارير إعلامية إلى أن إعصارًا ربما كان سببًا في الدمار.

وتأثرت كذلك بطولة الأمم الأوروبية لكرة القدم المقامة حاليًا في ألمانيا، حيث أغلقت عدة مدن مناطق كبيرة للمشجعين وألغت فعاليات المشاهدة العامة يوم الثلاثاء لأسباب تتعلق بالسلامة.

فبالإضافة إلى دوسلدورف وبرلين وكولونيا وغيلسنكيرشن، أثرت العاصفة أيضًا على دورتموند ولايبزيغ، حيث كانت تقام مباريات البطولة الأوروبية يوم الثلاثاء.

وعلى الرغم من أن المباريات نفسها لم تكن معرضة للإلغاء، إلا أن ملعب دورتموند اضطر إلى مكافحة كميات كبيرة من مياه الأمطار.

المصادر الإضافية • إي في أن

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