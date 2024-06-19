شاهد: سكان بوخارست يلوذون بالبحيرات ونوافير المياه هربًا من موجة حر تضرب رومانيا

بقلم: يورونيوز

توقع خبراء الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة قد تصل إلى 40 درجة مئوية الأربعاء وخاصة في الجزء الجنوبي من رومانيا.

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وأظهرت لقطات الفيديو بعضًا من سكان بوخارست وهم يستمتعون بنوافير الحدائق والمنتزهات هربًا من قيظ الصيف.

ويقول أندريه توما، وهو يحمل زجاجة ماء أثناء سيره على ضفاف بحيرة في وسط بوخارست: "بدأت درجات الحرارة بالارتفاع في وقت مبكر جدا هذا العام."

وأضاف: "نأتي إلى الحديقة ونحضر الماء، ونبقى بالقرب من العشب الأخضر ثم في المنزل نقوم بتشغيل المكيف لأن درجات الحرارة لا تقل خلال الليل".

وأعلنت "كوبرنيكوس"، وهي وكالة مراقبة المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي، الشهر الماضي أن شهر مايو/ أيار كان الأكثر حرارة على الإطلاق على مستوى العالم، مسجلًا بذلك الرقم القياسي الشهري الثاني عشر على التوالي.

وقدرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن يتجاوز متوسط ​​درجات عام 2024 حد الاحترار المأمول وهو 1.5 درجة مئوية، والذي تم الاتفاق عليه في المؤتمر العالمي للأرصاد الجوية في باريس.