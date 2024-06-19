ضمن اتفاقية تعاون ثنائية.. إسرائيل تعفي مواطني كوسوفو من التأشيرة

بقلم: يورونيوز

قالت وزارة خارجية كوسوفو يوم الثلاثاء إن مواطني كوسوفو سيتمكنون من السفر إلى إسرائيل دون الحاجة إلى تأشيرة بعد اتفاق بين الحكومتين.

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ووقع وزير الداخلية الإسرائيلي موشيه أربيل، ووزيرة خارجية كوسوفو دونيكا غيرفالا الاتفاقية في العاصمة بريشتينا.

وقالت غيرفالا إن الاتفاقية "ستفتح فصلا جديدًا في تعزيز بلادنا وتعاوننا وتنميتنا الاقتصادية وتطوير تعليم الشباب وتنفيذ المبادرات والمشاريع المشتركة بين مواطنينا وبلدينا في المستقبل".

ولم يتم تقديم تفاصيل عن مدة الإقامة، في حين سيدخل الإعفاء من التأشيرة حيز التنفيذ في أيلول/ سبتمبر.

وفي هذا العام، سيستمتع الكوسوفيون أيضًا بإقامة بدون تأشيرة لمدة تصل إلى 90 يومًا - في غضون ستة أشهر - في أي من الدول الأعضاء في منطقة شنغن البالغ عددها 27 دولة في أوروبا.

وأقامت كوسوفو وإسرائيل علاقات دبلوماسية رسميًا في شباط/ فبراير 2021.

تم التوصل إلى قرار الاعتراف المتبادل بين كوسوفو وإسرائيل في أيلول/ سبتمبر 2020 كجزء من قمة في البيت الأبيض عندما اتفق رئيس وزراء كوسوفو آنذاك عبد الله هوتي والرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش على تطبيع العلاقات الاقتصادية بحضور الرئيس آنذاك دونالد ترامب.

وإسرائيل هي الدولة رقم 117 التي تعترف بكوسوفو.

حصلت كوسوفو على استقلالها عن صربيا في عام 2008، بعد تسع سنوات من حملة جوية شنها حلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة ضد الدولة الواقعة في البلقان لوقف حملة القمع الدموية ضد الصرب الألبان في الإقليم.

وتحظى كوسوفو باعتراف معظم الدول الغربية، ولكن ليس من جانب صربيا وحليفتيها روسيا والصين.

واعترفت إدارة ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل في أواخر عام 2017، ونقلت السفارة الأمريكية إلى هناك في أيار/ مايو 2018.

وكانت كوسوفو أول دولة أوروبية، وأول دولة ذات أغلبية مسلمة، تنشئ سفارتها في القدس، بعد الولايات المتحدة وغواتيمالا.

وأقيم حفل الافتتاح في مارس 2021.