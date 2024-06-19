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جدونا
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مقتل مسؤول بارز في داعش بغارة أمريكية في سوريا

عربات تابعة للجيش الأمريكي في سوريا
عربات تابعة للجيش الأمريكي في سوريا Copyright Baderkhan Ahmad/Copyright 2019 The AP. All rights reserved.
Copyright Baderkhan Ahmad/Copyright 2019 The AP. All rights reserved.
بقلم:  يورونيوز
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أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، اليوم الأربعاء، عن مقتل قائد كبير في تنظيم داعش، في غارة جوية أمريكية في سوريا.

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وقالت القيادة المركزية الأمريكية إنها نفذت الضربة في سوريا في 16 يونيو/حزيران، مما أسفر عن مقتل أسامة جمال محمد إبراهيم الجنابي، وهو مسؤول كبير في تنظيم داعش.

وأكدت سنتكوم، أن مقتل الجنابي سيؤدي "إلى تعطيل قدرة داعش على توفير الموارد وتنفيذ الهجمات الإرهابية".

كما أكدت أنها ستواصل "إلى جانب الحلفاء والشركاء في المنطقة، تنفيذ العمليات الرامية إلى إضعاف القدرات العملياتية لداعش وضمان هزيمته الدائمة".

ولم يتم الإعلان عن إصابة مدنيين في هذه الضربة بحسب القيادة المركزية الأمريكية.

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