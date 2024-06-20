هكذا توعدت واشنطن لبنان إذا لم يوقف حزب الله هجماته على إسرائيل

بقلم: يورونيوز

حسب تقرير إعلامي إسرائيلي، أطلق مبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط، آموس هوكستين، تحذيرات باتجاه حزب الله، قائلاً إن واشنطن ستدعم هجومًا محدودًا لتل أبيب على لبنان إذا لم يوقف حزب الله هجماته على شمال إسرائيل.

اعلان

وجهّت الولايات المتحدة تحذيرًا إلى لبنان بأنها ستدعم أي هجوم إسرائيلي إذا لم يتوقف حزب الله عن هجماته شبه اليومية على شمال إسرائيل. وجاء هذا التحذير خلال زيارة المبعوث الأمريكي الخاص، آموس هوكستين، إلى بيروت قبل أيام قليلة، بعد أن كان قد زار إسرائيل. وأكد هوكستين على ضرورة التوصل إلى حل سريع ودبلوماسي للنزاع بين حزب الله، المدعوم من إيران، وإسرائيل.

وبحسب تقرير هيئة البث الإسرائيلية "كان"، أبلغ هوكستين المسؤولين اللبنانيين أن حزب الله قد يواجه عملية عسكرية محدودة من إسرائيل إذا لم تتوقف هجماته. وأوضح أن هناك حاجة لحل دبلوماسي لإبعاد حزب الله عن الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وإلا فإن إسرائيل قد تشن هجومًا محدودًا بدعم أمريكي.

وجاءت زيارة هوكستين إلى المنطقة في إطار جهود لمنع تصاعد التوترات بين إسرائيل وحزب الله، خاصة بعد أن بدأت مقاتلو الحزب بشن هجمات على إسرائيل في 8 تشرين الأول/أكتوبر، عقب هجوم مقاتلي الفصائل الفلسطينية على غلاف غزة في عملية "طوفان الأقصى" في 7 تشرين الأول / أكتوبر.

وكان زعيم حزب الله اللبناني، حسن نصر الله، قد حذر الأربعاء من أن الحزب لديه أسلحة وقدرات استخباراتية جديدة يمكن أن تساعده على استهداف مواقع أكثر أهمية في عمق إسرائيل في حال اندلاع حرب شاملة.

وجاءت تعليقات حسن نصر الله في الوقت الذي يبدو فيه أن الصراع المستمر منذ أشهر بين حزب الله وإسرائيل عبر الحدود قد وصل إلى نقطة الغليان.

وأسفرت الاشتباكات الحدودية والقصف المتبادل بين الطرفين منذ ذلك الحين المناوشات عن مقتل 10 مدنيين إسرائيليين و15 جنديًا إسرائيليًا، في حين أعلن حزب الله مقتل 342 من عناصره بالإضافة إلى عشرات المدنيين اللبنانيين.