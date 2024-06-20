قبرص ترفض تصريحات نصر الله: لسنا منخرطين في أي عمليات عسكرية

بقلم: يورونيوز

رد نيكوس خريستودوليدس، الرئيس القبرصي على تحذير الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، قائلا إن قبرص "غير متورطة بأي صراعات عسكرية وهي جزء من الحل وليس المشكلة".

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وأضاف خريستودوليدس لوسائل إعلام محلية قبرصية إن تصريحات نصرالله مثيرة للقلق، قائلا: "ممرنا الإنساني في غزة دليل على التزامنا بالسلام والاستقرار".

وأفاد الرئيس القبرصي أنه سيعالج الإشكالية عبر القنوات الدبلوماسية مع الحكومتين الإيرانية واللبنانية.

وفي تصريحات منفصلة لصحافيين، اعتبر خريستودوليدس أن تصريحات حسن نصر الله "غير سارة ولا تعكس الواقع"، بحسب ما نقلته مجلة بوليتيكو الأمريكية.

وفي كلمة متلفزة ألقاها الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله خلال تأبين قيادي بارز في صفوف حزبه، قتل الأسبوع الماضي بنيران إسرائيلية، حذر قبرص من السماح لإسرائيل باستخدام مطاراتها وقواعدها لإجراء تدريبات عسكرية أو لشن هجوم على لبنان.

وقال نصر الله إن "فتح المطارات والقواعد القبرصية للعدو الاسرائيلي لاستهداف لبنان يعني أن الحكومة القبرصية جزء من الحرب وستتعاطى معها المقاومة على أنها جزء من الحرب".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن موافقته على خطط عسكرية تهدف للهجوم على لبنان.

وتربط قبرص، الجزيرة الصغيرة الواقعة في البحر المتوسط، علاقات وثيقة بكل من لبنان وإسرائيل، كما أنها تبعد نحو 200 كيلومتر عن لبنان، و340 كيلومتراً عن إسرائيل.