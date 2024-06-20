فيديو: حادث تصادم قطارين في تشيلي يسفر عن سقوط قتلى وجرحى

بقلم: يورونيوز

لقى شخصان على الأقل مصرعهما وأصيب تسعة اخرون، اليوم الخميس، بعد اصطدم قطار يغص بالركاب بقطار آخر خلال اختبار تجريبي خارج العاصمة التشيلية سانتياغو.

اعلان

وتجري التحقيقات لمعرفة سبب الحادث، الذي أدى إلى قفز إحدى العربات بالكامل فوق عربة من القطار الآخر.

وقالت شركة السكك الحديدية الحكومية إن قطار الشحن المكون من ثماني عربات، والذي كان يحمل 1346 طنًا من النحاس، كان مكتظًا بالركاب أيضًا، بينما كان القطار الآخر على متنه 10 عمال لإجراء اختبار السرعة.

ولم تحدد السلطات هوية القتيلين، ومن بين المصابين التسعة أربعة مواطنين صينيين كانوا يتلقون العلاج في المستشفيات القريبة من موقع الحادث في سان برناردو في تشيلي.

وقال وزير النقل خوان كارلوس مونيوز: "علينا أن نحدد الأسباب ونتخذ الإجراءات المناسبة".