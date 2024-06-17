حادث تصادم بين سفينتين فلبينية وصينية في بحر الصين الجنوبي

أكد خفر السواحل الصيني اليوم الاثنين أن سفينة إمداد فلبينية اقتربت بشكل خطير من سفينة صينية، مما تسبب في تصادم طفيف بينهما.

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أشار خفر السواحل الصيني، في بيان أن السفينة الفلبينية تجاهلت التحذيرات الجادة والمتكررة من الصين، حيث دخلت بشكل غير قانوني المياه المحيطة بجزيرة سكند توماس شول في بحر الصين الجنوبي، مما أدى إلى وقوع التصادم مع سفينة الصينية.

وأضاف في بيان، أن سفينة النقل والإمداد الفلبينية اقتربت من السفينة الصينية بطريقة خطيرة وغير مهنية بشكل متعمد، مما أدى إلى وقوع الاصطدام.

وصرحت الحكومة الفلبينية، مؤكدة أن المناطق الضحلة، التي تقع على بعد أقل من 200 ميل بحري (370 كيلومترًا) من سواحلها، تندرج ضمن منطقتها الاقتصادية الخالصة المعترف بها دوليا.

وغالبا ما تستشهد الفلبين بحكم تحكيم دولي صدر في عام 2016، والذي ألغى المطالبات الصينية الموسعة في بحر الصين الجنوبي بناء على أسباب تاريخية.

وفي الأشهر الأخيرة، تصاعد التوتر بين مانيلا وبكين إلى مستويات غير مسبوقة، مما أثار الخلافات الإقليمية.

هذا التصعيد، أثار مخاوف من أن الصراع قد يدفع الصين والولايات المتحدة، الحليفة القديمة للفلبين، إلى مواجهة عسكرية.

في حين حذرت واشنطن من أنها ملزمة بالدفاع عن الفلبين إذا تعرضت قواتها وسفنها وطائراتها لهجوم مسلح في بحر الصين الجنوبي، الذي يعتبر طريقا تجاريا عالميا رئيسيا.