أرمينيا تعترف بالدولة الفلسطينية وسط احتجاج إسرائيلي

بقلم: يورونيوز

أعلنت أرمينيا الجمعة اعترافها بدولة فلسطينية منددة بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة فيما استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية سفيرها احتجاجاً على هذه الخطوة.

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وقالت وزارة الخارجية الأرمينية في بيان نشرته على موقع إكس، الجمعة " انضمت أرمينيا إلى قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة. إضافة إلى ذلك أرمينيا مخلصة لإحلال السلام والاستقرار في الشرق الأوسط".

وأضاف البيان: "أرمينيا ترفض بشكل قاطع استهداف البنى التحتية المدنية والعنف ضد السكان المدنيين واحتجاز المدنيين كرهائن وأسرهم أثناء النزاع المسلح وتنضم إلى مطالبات المجتمع الدولي بإطلاق سراحهم دون شروط مسبقة".

كما طالب البيان بتسوية شاملة للقضية الفلسطينية ودعم حل الدولتين.

"توبيخ" إسرائيلي وترحيب فلسطيني

وردا على هذه الخطوة، أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية الجمعة، استدعاء سفير أرمينيا لجلسة توبيخ قائلة في بيان أنه "بعد اعتراف أرمينيا بالدولة الفلسطينية، استدعت وزارة الخارجية سفير أرمينيا لدى إسرائيل لتوبيخه بشدة".

من جهتها رحبت الرئاسة الفلسطينية اليوم الجمعة بقرار جمهورية أرمينيا الاعتراف بدولة فلسطين وعبرت عن "التقدير الكبير لهذا القرار الشجاع والهام، الذي يعتبر خطوة هامة نحو تعزيز العلاقات الثنائية وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة".

وقالت إن "هذا القرار الحكيم من جمهورية أرمينيا الصديقة يأتي كمساهمة حميدة من الدول المؤمنة بحل الدولتين كخيار ينتهج الإرادة والشرعية الدولية كخيار استراتيجي، ويسهم في إنقاذ هذا الحل الذي يتعرض للتدمير الممنهج، كما يسهم في تحقيق الأمن والسلام والاستقرار للجميع،" بحسب ما نقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

وبدورها رحبت حركة حماس بإعلان أرمينيا الاعتراف بدولة فلسطين، واعتبرت القرار خطوة مهمة على طريق تثبيت الاعتراف الدولي بحقوق الشعب الفلسطيني.

وكانت النرويج وسلوفينيا وإسبانيا وأيرلندا قد اعترفوا بدولة فلسطينية في شهر أيار/مايو.

وبهذا الاعتراف يرتفع عدد الدول التي تعترف بالدولة الفلسطينية إلى 148 دولة عضو من أصل 193 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة.