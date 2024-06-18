الهلال الأحمر: رصدنا نحو مليون إصابة بالأمراض المعدية في غزة

بقلم: يورونيوز

أشارت المتحدثة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني نبال فرسخ، اليوم الثلاثاء، إلى أنه نه تم رصد أكثر من مليون إصابة بالأمراض المعدية في قطاع غزة، خاصة التهاب الكبد الوبائي.

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وأضافت فرسخ: "لدينا مخاوف من انتشار مرض الكوليرا بسبب المياه الملوثة في قطاع غزة".

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أنّ المعاناة الإنسانية تتفاقم بسبب استمرار إغلاق معبر رفح، خصوصاً وأن الجيش الإسرائيلي يواصل استهداف المدنيين في قطاع غزة، حتى في أيام عيد الأضحى.

وأضافت الجمعية: "نشهد تدهوراً في المنظومة الصحية جراء إغلاق معبر رفح ونقص الإمدادات الطبية. فالإغلاق يمنع إجلاء الجرحى لتلقي العلاج خارج قطاع غزة."

وأشارت المنظمة إلى رصد أكثر من مليون إصابة بالأمراض المعدية خاصة التهاب الكبد الوبائي، مشيرة إلى الحالة المزرية التي حلت بأهالي غزة، حيث أنّ النفايات الصلبة تكدست بين خيم النازحين في قطاع غزة.

وأضافت جمعية الهلال الأحمر: "نحذر من خروج الأمور عن السيطرة في ظل حالة الانهيار للمنظومة الصحية وانتشا

ر الأمراض"، مضيفة أيضا أن سكان قطاع غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي بسبب سياسة التجويع.