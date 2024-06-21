Eventsالأحداثالبودكاست
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
أبواب
برامج
العالم
أبواب
برامج
Featured
أعمال
أبواب
برامج
Next
أبواب
برامج
Green
أبواب
برامج
الصحة
أبواب
برامج
ثقافة
أبواب
برامج
سفر
أبواب
برامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
Eventsالأحداثالبودكاست
Loader
جدونا
اعلان

في تغيّر لافت.. ترامب يغازل الطلاّب الأجانب ويقترح منحهم الإقامة الدائمة في أمريكا

دونالد ترامب، مرشح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة
دونالد ترامب، مرشح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة Copyright Jeffrey Phelps/AP.
Copyright Jeffrey Phelps/AP.
بقلم:  يورونيوز
نشرت في
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

قال دونالد ترامب، مرشح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة في مقابلة إذاعية، الخميس أنه ينوي منح الإقامة الأمريكية تلقائيا للأجانب الحاصلين على تعليم عال في الولايات المتحدة.

اعلان

وأضاف الرئيس السابق: " أعرف أشخاصا تخرجوا من جامعات أمريكية مرموقة ولم يتمكنوا من البقاء...عادوا إلى الصين والهند وقاموا بتوظيف الآلاف في مشاريع ناجحة يمكنهم فعل ذلك هنا."

وتأتي تصريحات ترامب المغايرة عن مواقفه المعتادة تجاه المهاجرين، بعد تصريح الرئيس الأمريكي ومرشح حزب الديمقراطيين للرئاسة تسريع إجراءات الحصول على تأشيرة عمل لخرجي الجامعات العليا والذين حصلوا على عرض عمل في الولايات المتحدة.

وكان ترامب قد وعد بعملية "ترحيل وطنية" للمهاجرين غير الشرعيين في حال انتخابه رئيسا خلال حملته الانتخابية في أبريل/نيسان الماضي كما وصف المهاجرين "بالحيوانات" في عدة مناسبات مما أثار جدلا وانتقادا واسعا من قبل الحزب الديمقراطي.

وينتقد ترامب بشدة سياسات إدارة بايدن والتي يصفها "بالحدود المفتوحة" خاصة فيما يتعلق بالمهاجرين القادمين من المكسيك المجاورة.

وركز ترامب في حملته الدعائية السابقة على قضية المهاجرين وبناء جدار يمنع تدفقهم من المكسيك.

 

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

وول ستريت جورنال: ترامب يتعهد بطرد الطلاب المتعاطفين مع فلسطين في حال انتخابه

من حفر حفرة لغريمه وقع فيها.. ترامب يخطئ باسم الطبيب لدى مطالبته بايدن بالخضوع لاختبار معرفي

ضربة موجعة للرئيس الأمريكي: إدانة هانتر بايدن بحيازة سلاح بطريقة غير قانونية

أزمة المهاجرين دونالد ترامب الولايات المتحدة الأمريكية الحزب الجمهوري انتخابات