في تغيّر لافت.. ترامب يغازل الطلاّب الأجانب ويقترح منحهم الإقامة الدائمة في أمريكا

بقلم: يورونيوز

قال دونالد ترامب، مرشح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة في مقابلة إذاعية، الخميس أنه ينوي منح الإقامة الأمريكية تلقائيا للأجانب الحاصلين على تعليم عال في الولايات المتحدة.

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وأضاف الرئيس السابق: " أعرف أشخاصا تخرجوا من جامعات أمريكية مرموقة ولم يتمكنوا من البقاء...عادوا إلى الصين والهند وقاموا بتوظيف الآلاف في مشاريع ناجحة يمكنهم فعل ذلك هنا."

وتأتي تصريحات ترامب المغايرة عن مواقفه المعتادة تجاه المهاجرين، بعد تصريح الرئيس الأمريكي ومرشح حزب الديمقراطيين للرئاسة تسريع إجراءات الحصول على تأشيرة عمل لخرجي الجامعات العليا والذين حصلوا على عرض عمل في الولايات المتحدة.

وكان ترامب قد وعد بعملية "ترحيل وطنية" للمهاجرين غير الشرعيين في حال انتخابه رئيسا خلال حملته الانتخابية في أبريل/نيسان الماضي كما وصف المهاجرين "بالحيوانات" في عدة مناسبات مما أثار جدلا وانتقادا واسعا من قبل الحزب الديمقراطي.

وينتقد ترامب بشدة سياسات إدارة بايدن والتي يصفها "بالحدود المفتوحة" خاصة فيما يتعلق بالمهاجرين القادمين من المكسيك المجاورة.

وركز ترامب في حملته الدعائية السابقة على قضية المهاجرين وبناء جدار يمنع تدفقهم من المكسيك.