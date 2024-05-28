وول ستريت جورنال: ترامب يتعهد بطرد الطلاب المتعاطفين مع فلسطين في حال انتخابه

بقلم: يورونيوز

أفاد تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية بأن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قال إنه سيطرد الطلاب الأجانب المساندين للفلسطينيين في حال انتخابه رئيساً مرة أخرى في نوفمبر – تشرين الثاني المقبل.

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وقالت الصحيفة إن تصريحات مرشح الحزب الجمهوري جاءت خلال لقاء لكبار المانحين لحملة إعادة انتخابه.

وقال ترامب خلال اللقاء في يوم 14 مايو – أيار الماضي: "من ضمن الأشياء التي سأقوم بها أن أي طالب يحتج، سأقوم بطرده خارج البلاد. كما تعلمون، هناك الكثير من الطلاب الأجانب".

وأضاف: "سيتصرفون بشكل جيد بمجرد أن يسمعوا ذلك".

وشهدت عدة جامعات أمريكية مظاهرات واعتصامات لطلاب أمريكيين وأجانب دعماً للفلسطينيين ضد الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.

وشهدت تلك الاعتصامات اشتباكات مع قوات الشرطة وتعرض بعضها لهجوم من الداعمين لإسرائيل.

وطبقاً لتقرير الصحيفة الأمريكية، أشاد ترامب بشرطة مدينة نيويورك لفضها اعتصام الطلاب بالقوة في جامعة كولومبيا وشجع الإدارات الشرطية في المجن الأمريكية الأخرى على أن تحذو حذوها.

وقال ترامب سابقاً إنه يدعم حق إسرائيل بمواصلة "حربها على الإرهاب".