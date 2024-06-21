بقلم: يورونيوز

غمرت الفيضانات الجمعة قرى بأكملها في جنوب الصين في ظل استمرار هطول الأمطار الغزيرة على مدار أسبوع على الأقل وفقا للتلفزيون الرسمي الصيني.

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وتسببت الفيضانات بمقتل 18 شخصا في مناطق مختلفة من جنوب الصين كما تسببت بخسائر جسيمة قدرتها الوكالة بنحو 409 مليون دولار ووفقًا لوكالة أنباء شينخوا الرسمية.

وأفادت قناة (سي سي تي في)عن نشر اثنتي عشرة حفارة ووحدات للدفاع المدني في محاولة لإعادة بناء ضفة نهر دمرتها الأمطار في منطقة جياولينج بمقاطعة قوانغدونغ.

وذكرت القناة أن عناصر الإنقاذ استخدموا القوارب المطاطية لإجلاء الأشخاص ونقل الضروريات والمرافق الطبية من مستشفى نانشيشان، التي انقطعت إمدادات الطاقة عنها بالكامل بسبب الفيضان.

ووصل منسوب المياه في ليجيانغ إلى 148.55 مترا يوم الأربعاء، وهو الأعلى منذ عام 1998 وفقا للسلطات الصينية.