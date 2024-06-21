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هجوم أوكراني موسع على روسيا وموسكو تعلن إسقاط 114 مسيّرة

جنود روس يقومون بتشغيل مدفع مضاد
جنود روس يقومون بتشغيل مدفع مضاد Copyright AP/Russian Defense Ministry Press Service
Copyright AP/Russian Defense Ministry Press Service
بقلم:  يورونيوز
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قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة، إنها أحبطت محاولة أوكرانية لمهاجمة الأراضي الروسية ليلة أمس وأنها دمرت 114 طائرة مسيّرة أوكرانية.

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وأفاد بيان للوزارة أن المضادات الدفاعية "أسقطت 70 مسيّرة فوق الرقم والبحر الأسود، و43 فوق إقليم كراسنودار وواحدة فوق مقاطعة فولغوغراد".

كما أكد البيان تدمير 6 زوارق مسيّرة أوكرانية في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود.

وأعلن البيت الأبيض يوم الخميس أنه يعجل بتسليم صواريخ اعتراضية للدفاع الجوي إلى أوكرانيا عن طريق إعادة توجيه الشحنات المخطط لها للدول الحليفة الأخرى، في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن لمواجهة الهجمات الروسية المتزايدة على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الأمن القومي جون كيربي للصحفيين إن هناك حاجة إلى المزيد بشكل عاجل حيث قام الجيش الروسي بتسريع الهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار على المدن ومراكز البنية التحتية قبل هذا الشتاء. ومن المتوقع أن تشمل الشحنات السريعة مئات من صواريخ باتريوت.

ووافق الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة على بدء مفاوضات العضوية مع أوكرانيا ومولدوفا، وهي خطوة أخرى في رحلة الدول الطويلة للاقتراب من الغرب وإسكات النفوذ الروسي.

وقالت بلجيكا، التي تتولى حاليا رئاسة الاتحاد الأوروبي، إن الدول الأعضاء اتفقت على أن تبدأ المحادثات في 25 حزيران/ يونيو في لوكسمبورغ.

المصادر الإضافية • وكالات

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