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شاهد:العثور على حطام أقدم سفينة في أعماق البحار عمرها 3300 عام قبالة سواحل إسرائيل من العصر الكنعاني

الجرار القديمة التي تم حملها على متن أقدم سفينة معروفة في أعماق البحار في العالم
الجرار القديمة التي تم حملها على متن أقدم سفينة معروفة في أعماق البحار في العالم Copyright Emil Aladjem/ The AP
Copyright Emil Aladjem/ The AP
بقلم:  يورونيوز
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قالت هيئة الآثار الإسرائيلية، يوم الخميس، إن شركة للتنقيب عن الغاز الطبيعي قبالة سواحل شمال إسرائيل وجدت حطام سفينة عمرها 3300 عام.

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وعثرت شركة التنقيب "إنرجين" المسجّلة في العاصمة البريطانية لندن، والتي تعمل قبالة سواحل إسرائيل، على الحطام في البحر الأبيض المتوسط على عمق أكثر من 1500 متر.

وشركة إنرجين، هي شركة غاز طبيعي تدير عددًا من حقول الغاز الطبيعي في أعماق البحار في المياه الإقليمية الإسرائيلية.

غرفة التحكم في السفينة
غرفة التحكم في السفينةEmil Aladjem/C The AP

وقالت الشركة إن العمق الكبير الذي تم العثور فيه على السفينة يعني أنها تُركت بعيدة عن الأمواج أو التيارات أو الصيادين على مدى آلاف السنين.

وأشارت الشركة إلى أنها تستخدم في عملها روبوتًا يغطس إلى قاع البحر لتنظيفه.

تظهر الحمولة التي تم نقلها على متن أقدم سفينة في أعماق البحار في العالم
تظهر الحمولة التي تم نقلها على متن أقدم سفينة في أعماق البحار في العالمEnergean/ The AP

وقبل عام تقريباً، عثر على السفينة التي يبلغ طولها من 12 إلى 14 متراً (39 إلى 45 قدما)ً مدفونة تحت القاع الموحل، ومستقرة تحت مئات الجرات التي يبلغ عمرها آلاف السنين.

وقالت سلطة الملاحة البحرية إن القارب وحمولته سَليمان تماما، مضيفة أن السفينة غرقت على ما يبدو إما في عاصفة أو بعد تعرضها لهجوم من القراصنة.

جرة كنعانية يتم انتشالها بواسطة روبوت من عمق 1.11 ميل (1.8 كيلومتر)
جرة كنعانية يتم انتشالها بواسطة روبوت من عمق 1.11 ميل (1.8 كيلومتر) Energean/The AP

وعملت شركة التنقيب مع سلطة الآثار الإسرائيلية لاخراج اثنين من الجرّات، التي من المحتمل أنها كانت تستخدم لنقل الزيت أو النبيذ أو الفاكهة، وتم إحضارهما لإجراء الأبحاث.

وتوصلت سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن هذه الجرات تعود للكنعانيين، وهم شعب عاش في الأراضي المتاخمة لشرق البحر الأبيض المتوسط.

المصادر الإضافية • أ ب

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