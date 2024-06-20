السودان يسابق الزمن لتجنب المجاعة الأسوأ.. مسؤول أممي "يطهون التراب للأطفال ويأكلون أوراق الشجر"

بقلم: يورونيوز

حذر مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان من وقوع مجاعة مروعة في السودان، حيث تُظهر صور من بعض المناطق "أسوأ مجاعة" شهدتها البلاد، مع تفاقم أزمة النزوح ونقص الغذاء وانعدام الأمن وسوء التغذية الحاد بين الأطفال.

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حذر مسؤول إغاثي كبير تابع للأمم المتحدة من أن السودان الذي مزقته الحرب يواجه "سباقًا ضد الزمن" لتجنب المجاعة. وقال جاستن برادي، رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في السودان، إن البلاد تواجه نقصا مواجهة الأزمة الإنسانية المتفاقمة.

وأشار برادي إلى أن الصراع المستمر أدى إلى نزوح الملايين وأزمة غذاء حادة حيث يعاني الملايين من الجوع وسوء التغذية.

وقال إن هناك تقارير عن "أكل الناس لأوراق الشجر" و"قيام أم بطهي التراب لإطعام أطفالها" في المناطق التي يصعب الوصول إليها بسبب الصراع. وقال إن الصور التي ترد من بعض المناطق في السودان تذكر بالأسوأ في أي مجاعة شهدوها في أي مكان.

وجاءت تحذيرات برادي هذه في حوار لموقع UN NEWS نشر الأربعاء، ويتناول التحديات التي يواجهها موظفو الإغاثة التابعون للأمم المتحدة في الاستجابة الإنسانية في السودان، ومن بينها بما فيها القدرة على الوصول والموارد والاهتمام الكافي.

وتابع برادي: "هناك تحذير من مجاعة. ننتظر آخر نتائج الأمن الغذائي، لكن هذا العام بدأ بوجود 4.9 مليون شخص في الفئة الرابعة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي ـ ما يعني أنهم استنفدوا جميع آليات التكيف. ومن المرجح أن نرى نسبة كبيرة منهم في المرحلة الخامسة من التصنيف الدولي للبراءات، والتي تشمل المجاعة".

وأضاف: "تذكرنا الصور الواردة من بعض المناطق بأسوأ مجاعة شهدناها في أماكن أخرى. هناك أدلة على زيادة الوفيات والمقابر في أماكن مختلفة. هنا في بورتسودان، حيث يمكننا الوصول، نرى أطفالاً يعانون من سوء التغذية".

وحذر المسؤول الأممي من أن الوضع في دارفور والفاشر يتدهور، حيث تم مهاجمة المستشفى الرئيسي هناك، مما يحد من قدرة المدنيين على الحصول على الرعاية الصحية. ولفت برادي إلى أن هناك نقاطًا ساخنة أخرى فيما يتعلق بالصراع في جميع أنحاء السودان، بما في ذلك شمال الخرطوم، وود مدني عاصمة ولاية الجزيرة، ومحيط مدينة الأبيض شمال كردفان.

وأعرب برادي عن إحباطه من بطء تمويل المساعدات الدولية، حيث لم يتم حتى الآن صرف سوى 30٪ من التعهدات التي قدمت في مؤتمر باريس الذي عقد في أبريل الماضي.

كما دعا مجلس الأمن الدولي إلى ممارسة المزيد من الضغط الدبلوماسي على أطراف الصراع لإنهاء الحرب و السماح وصول المساعدات الإنسانية.

سباق مع الزمن

وحذر برادي من الأمطار الموسمية القادمة التي ستجعل التحرك في العديد من أجزاء البلاد صعبة، "إن لم تكن مستحيلة"، مضيفًا: "نحن في سباق مع الزمن. لكن الوقت ينفد، لتخزين الإمدادات والتحرك".

وأشار أيضًا إلى استمرار الإبلاغ عن تقارير وقوع أعمال عنف جنسي، وإلى بعض التقارير التي تلقاها صندوق الأمم المتحدة للسكان عن ناجيات من الاغتصاب يقدمن على الانتحار "لأنه (العنف الجنسي) عبء ثقيل للغاية يصعب تحمله في المجتمع السوداني".

ومنذ منتصف أبريل/نيسان من العام الماضي يخوض الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان معارك ضارية ضد ميليشيات "الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو الملقب بحميدتي. وخلفت الحرب حتى الآن حوالي 15 ألف قتيل وأسفرت عن نزوح ولجوء حوالي 8.5 ملايين شخص حسب إحصائيات الأمم المتحدة.