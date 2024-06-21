"عن طريق الخطأ".. الجيش الإسرائيلي يطلق قذيفة على إحدى كيبوتسات غلاف غزة

بقلم: يورونيوز

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الجمعة، إصابته إحدى الكيبوتسات المحاذية لقطاع غزة بقذيفة مدفعية عن طريق"الخطأ".

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وقال الجيش في منشور على منصة إكس: "في وقت سابق من اليوم، أطلقت دبابة قذيفة على هدف في قطاع غزة".

وأضاف: "نتيجة لخطأ يجري التحقيق في مصدره، انحرفت القذيفة عن مسارها وسقطت في الأراضي الإسرائيلية قرب السياج الحدودي".

وأشار إلى تضرر سيارة إسرائيلية في كيبوتس "حوف عسقلان أو حوف أشكلون" المحاذية لقطاع غزة بشظايا القذيفة.

وتابع: "في إطار التحقيق في الحادث، تم الاطلاع على بلاغ يفيد بتضرر مركبة في منطقة المجلس الإقليمي حوف عسقلان نتيجة شظايا القذيفة".

وأضاف: "لم تقع إصابات بشرية، ويجري التحقيق في الحادث".