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جدونا
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تصورات نتنياهو لما بعد الحرب في غزة.. "القضاء على التطرف" و"رعاية" عربية لإدارة القطاع

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو Copyright Shaul Golan/AP
Copyright Shaul Golan/AP
بقلم:  يورونيوز
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كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقابلة مع موقع بانشبول الإخباري، الأمريكي، عن تصوراته لمستقبل قطاع غزة بعد الحرب.

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وقال نتنياهو خلال المقابلة التي تأتي في وقت لم يتم التوصل فيه إلى اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس، ولم تؤيد دول المنطقة أية خطة على الأقل بشكل علني حتى الآن تخص مستقبل القطاع بعد الحرب، قال إنه يتعين على إسرائيل نزع السلاح بشكل دائمي في القطاع.

واستدرك نتنياهو حديثه بهذا الشأن: " لكنني أعتقد أنه يجب أن تكون هناك إدارة مدنية لإدارة ليس فقط توزيع المساعدات الإنسانية ولكن أيضًا الإدارة المدنية. وأعتقد أن من الأفضل أن يتم ذلك بالتعاون مع رعاية عربية ومساعدة من الدول العربية".

كما قال نتنياهو إنه من الضروري "القضاء على التطرف" وتعليم الفلسطينيين "مستقبلًا مختلفًا عن مستقبل إبادة إسرائيل وقتل كل يهودي على هذا الكوكب"، بالإضافة إلى جهود إعادة الإعمار التي سيتم قيادتها. من قبل المجتمع الدولي.

وفيما يتعلق بغزة بعد الحرب، أعلنت واشنطن في أكثر من مناسبة أنها تبحث عددا من التصورات المتعلقة بالوضع في قطاع غزة بعد نهاية الحرب.

وناقش وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال زياراته المتعاقبة إلى الشرق الأوسط منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر، هذا الموضوع مع الزعماء العرب، في الأردن ومصر وقطر والسعودية والإمارات وغيرها من الدول.

وعادة ما تشهد الخطط التي توضع لغزة انقساماً كبيراً بين الأطراف، وكذلك انقساماً إسرائيلياً داخلياً لا ي لا تخف حدته عن الانقسام الدولي والإقليمي.

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