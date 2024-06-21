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موسكو تعرب عن استعدادها لإجراء محادثات أمنية مع واشنطن شرط أن تشمل الحرب في أوكرانيا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث إلى الصحفيين الروس بعد حضوره المحادثات الفيتنامية الروسية قبل مغادرته إلى مطار دولي في هانوي
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث إلى الصحفيين الروس بعد حضوره المحادثات الفيتنامية الروسية قبل مغادرته إلى مطار دولي في هانوي Copyright Vladimir Smirnov/Sputnik
Copyright Vladimir Smirnov/Sputnik
بقلم:  يورونيوز
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أعلن الكرملين، الجمعة، أن موسكو مستعدة لإجراء محادثات أمنية مع الولايات المتحدة، فقط في حال شمل الحوار الوضع في أوكرانيا.

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هذا التصريح جاء بعد تأكيد واشنطن استعدادها لإجراء محادثات مع روسيا بخصوص المخاطر النووية، من دون ربطها بالنزاع الأوكراني.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحافيينن إن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد جاهزية روسيا واهتمامها بالمحادثات"، مؤكدًا أنها يجب أن تكون شاملة وتشمل جميع الأبعاد، مع التأكيد على أنه من غير الممكن انتزاع جزء فقط من الحوار.

وأضاف أن "روسيا منفتحة على المحادثات الأمنية مع الولايات المتحدة، لكن يجب أن تكون هذه المحادثات شاملة وتشمل القضايا المتعلقة بأوكرانيا ومشاركة الولايات المتحدة المباشرة في هذا الصراع. بشكل عام، الحوار ضروري للغاية نظرًا لتراكم المشاكل المتعلقة بالأمن العالمي".

وكانت واشنطن قد أعلنت استعدادها لإجراء محادثات مع روسيا حول المخاطر النووية والحد من التسلح، دون ربط هذه المحادثات بالنزاع الأوكراني، وفقًا لما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية عن متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي.

المصادر الإضافية • يوروفيجن

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