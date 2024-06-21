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متذرعا بأسباب عائلية..استقالة نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي المعني بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني

علم الولايات المتحدة وإسرائيل
علم الولايات المتحدة وإسرائيل Copyright Jacquelyn Martin/AP
Copyright Jacquelyn Martin/AP
بقلم:  يورونيوز
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استقال مسؤول وزارة الخارجية الأمريكية المعني بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني في خضم حرب غزة أندرو ميلر، مشيراً إلى رغبته في قضاء المزيد من الوقت مع عائلته، وفقاُ لوسائل إعلام أمريكية.

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وميلر هو أعلى مسؤول في الدبلوماسية الأميركية على صلة بسياسة الحرب في غزة يستقيل من منصبه.

تشكل استقالة ميلر، في هذا الوقت، تحديا حقيقيا للخارجية الأمريكية خصوصاً وأن ميلر كان يتمتع بفهم وإدراك عميق للملف الفلسطيني الإسرائيلي.

وكشفت المصادر أن ميلر كان يعتزم الاستقالة منذ فترة على خلفية موقف الإدارة الأميركية من الحرب في غزة، خاصة وأنه كان يأمل في تغير مواقف الإدارة الأمريكية إزاء الحرب.

وذكرت المصادر، أن ما دفع ميلرللاستقالة هو موقف الإدارة الأميركية من الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح وإخفاقها في معالجة موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المتعنت.

وكان قد قدّم ميلر أسباباً عائلية كمبرر لخروجه من منصبه وتقديم استقالته.

وتزايدات الاستقالات والخللافات الأمريكية منذ بداية الحرب على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

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