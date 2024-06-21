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فيديو: في مشهد خلاب وحفل استثنائي.. 20 زفافا في يوم واحد على حافة ترولتونغا بالنرويج

صورة مأخوذة من مقطع فيديو لزوجين يقفان على حافة ترولتونغا
صورة مأخوذة من مقطع فيديو لزوجين يقفان على حافة ترولتونغا Copyright NOTV2
Copyright NOTV2
بقلم:  يورونيوز
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شهدت حافة ترولتونغا، أحد أشهر المعالم الطبيعية في النرويج، مشهدا رومانسيا فريدا يوم الخميس، حيث أقيم حفل زفاف جماعي لعشرين ثنائي في نفس اليوم.

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ارتقى العرسان الجبل الشاهق، وهم يرتدون ملابس الزفاف التقليدية، لكن مع إضافة بعض اللمسات العملية لمواجهة التضاريس الجبلية الوعرة. فقد حملوا معهم الزهور ومستلزمات الزفاف

ولم تعد حافة ترولتونغا، وجهة شهيرة لمحبي المغامرة فقط، بل أصبحت وجهة مميزة لعشاق الرومانسية أيضًا، حيث باتت تُقام عليها حفلات زفاف مميزة تجمع بين السحر الطبيعي والمغامرة.

ويعدّ نتوء ترولتونغا الصخري، المعروف بلسان القزم بسبب شكله المدبب، وجهة سياحية شهيرة لمحبي المغامرة، حيث يوفر مناظر طبيعية خلابة من ارتفاع 700 متر فوق سطح الأرض.

بدأت مراسم الزفاف لهذه الزيجات بعد هبوط المنظمين بمن فيهم رئيس البلدية، بطائرة هليكوبتر، وتبادل الأزواج القبلات على هذه القمة.

ويعود تقليد إقامة حفلات الزفاف الجبلية في ترولتونغا إلى عام 2017 أو 2018، عندما اقترح رئيس البلدية إقامة حفلات زفاف على هذه القمة الفريدة.

وهدف رئيس البلدية من خلال هذا الاقتراح إلى جذب المزيد من السياح إلى المنطقة، وتعزيز رونقها الاقتصادي.

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