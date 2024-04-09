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شاهد: حفل زواج جماعي تحت ظلام النهار خلال الكسوف الكُلي للشمس

زواج جماعي خلال الكسوف الكلي للشمس
زواج جماعي خلال الكسوف الكلي للشمس Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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أقام أكثر من 20 زوجاً وزوجةً حفل زفاف جماعي في حديقة عامة في مدينة في رينتون بولاية أوهايو الأمريكية خلال وقوع الكسوف الكُلي للشمس.

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وحوّل الحدث الكوني النادر نهار أمس الاثنين إلى ليل مظلم لمدة ثلاث دقائق. وحضر أكثر من 100 شخص حفل الزواج الجماعي الذي شارك فيه عمدة ميدنة ترينتون.

وقالت سامانتا بالمر، التي تزوجت جيرالد ليستر في مراسم استمرت لعدة دقائق بالحديقة قبل الكسوف الكُلي، إن فكرة الزواج خلال الحدث جاءت لتزيل عنهما الضغوط الخاصة بترتيب حفل عُرس تقليدي.

وقال ليستر: "لقد كانت لحظة جميلة في حياتي، ولن ننساها أبداً لبقية حياتنا".

وقال روبرت سكوليك، المتزوج حديثاً بريتشيل ويلس، إن الاحتفال بزواجهما في الحديقة خلال الكسوف مر وكأنهما يقيمان عرس خاص على الرغم من وجودهما وسط العديد من الأزواج والزوجات.

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