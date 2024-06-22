مقتل إسرائيلي في إطلاق نار في قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة

بقلم: يورنيوز

قال الجيش الإسرائيلي إن مواطناً إسرائيلياً عُثر عليه مقتولاً بالرصاص في بلدة قلقيلية شمال الضفة الغربية صباح السبت، وسط تصاعد العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

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وذكر المتحدث باسم الجيش أن القوات الإسرائيلية تنشط في المنطقة بعد مقتل المستوطن الإسرائيلي بنيران مجهولين، مضيفاً أن تحقيقات تجري حالياً لمعرفة ملابسات الحادث.

وقالت مصادر إعلامية محلية إن مجهولين أطلقوا النار على مركبة تحمل لوحة تسجيل إسرائيلية في بلدة صوفين شرق قلقيلية، ما أسفر عن إصابة المستوطن بجروح خطيرة أُعلن لاحقاً عن مقتله.

ووفقاً لشهود عيان، أضرم شبان فلسطينيون النيران في المركبة الإسرائيلية قبل وصول قوات الاحتلال إلى المكان.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن قوات الجيش الإسرائيلي انتشرت بكثافة على المدخل الشرقي لقلقيلية وسط عمليات تمشيط وبحث في ظل إجراءات أمنية مشددة.

جاء هذا الحادث بعد يوم واحد من إطلاق الجيش الإسرائيلي النيران على مسلحين اثنين في المنطقة، حيث تسللت قوات خاصة إلى قلقيلية واعترضت سيارة كان يستقلها المسلحان، وأطلقت النار عليهما.

وتكثفت أعمال العنف في الضفة الغربية منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في تشرين الأول / أكتوبر الماضي. ووفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية، قُتل ما لا يقل عن 549 فلسطينياً في الضفة الغربية المحتلة بنيران إسرائيلية منذ ذلك الحين. وفي نفس الفترة، قتل الفلسطينيون تسعة إسرائيليين على الأقل، بينهم خمسة جنود، بحسب بيانات الأمم المتحدة.

ويُحظر على المواطنين الإسرائيليين دخول قلقيلية ومناطق أخرى في الضفة الغربية التي تقع تحت سيطرة السلطة الفلسطينية. وفي أبريل/نيسان، أدى مقتل مستوطن إسرائيلي يبلغ من العمر 14 عاماً إلى سلسلة من هجمات المستوطنين على البلدات الفلسطينية.