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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قيادي بالجماعة الإسلامية في البقاع اللبناني

ضابط في الجيش اللبناني يقف بجوار سيارة استهدفتها غارة إسرائيلية في الضواحي الجنوبية لمدينة صور، لبنان، الأربعاء 13 مارس 2024.
ضابط في الجيش اللبناني يقف بجوار سيارة استهدفتها غارة إسرائيلية في الضواحي الجنوبية لمدينة صور، لبنان، الأربعاء 13 مارس 2024. Copyright AP Photo
Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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أكد الجيش الإسرائيلي أن العملية تم تنفيذها بطائرة مسيّرة حين كان الشخص المستهدف يقود سيارته بالقرب من بلدة الخيارة.

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قال الجيش الإسرائيلي إنه قتل أيمن غطمة، القيادي في حماس والجماعة الإسلامية في غارة بمنطقة البقاع في لبنان، اليوم السبت.

وكانت وسائل إعلام لبنانية قد أكدت أن هجومًا استهدف سيارة في البقاع الغربي، عند مفترق طرق بلدة الخيارة.

ووفقا للجيش الإسرائيلي، كان أيمن غطمة مسؤولًا عن إمداد حماس والجماعة الإسلامية في لبنان بالأسلحة.

ونشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو لما قال إنها لحظة استهداف أيمن غطمة.

وتم استهداف غطمة وقُتل بينما كان يقود سيارته بالقرب من بلدة الخيارة، على بعد حوالي 40 كيلومترًا من الحدود الإسرائيلية.

وبحسب وسائل إعلام لبناني، فأن غطمة قائد ميداني بقوات الفجر التابعة للجماعة الإسلامية، وهو من بلدة "لالا" بالبقاع الغربي ومن مواليد 1968، وقتل إلى جانب مرافقه.

وقال إعلام عبري إن الجيش الإسرائيلي نفذ محاولتي اغتيال في لبنان وغزة في الوقت نفسه، وكانت عملية غزة تستهدف قياديًا بارزًا في مخيم الشاطئ ينتمي إلى حركة حماس يدعى رائد سعد.

قصف مكثف على عزة

واستهدف الجيش الإسرائيلي صباح اليوم مربعًا سكنيًا كاملًا في مخيم الشاطئ، كما استهدف حي التفاح موقعًا "مجزرة" قتل فيها العشرات.

وأفادت تقارير بمقتل 42 شخصًا إثر قصف طال مربعًا سكنيًا في مخيم الشاطئ وحي التفاح شمال شرقي مدينة غزة، وقتل في الاستهداف الأول 27 شخصًا على الأقل، في حين حصدت الضربة الثانية أرواح 15 شخصا.

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