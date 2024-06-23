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مباشر. حرب غزة| قصف مستمر على القطاع ومظاهرات حاشدة في إسرائيل ضد حكومة نتنياهو

متظاهرون في تل أبيب يحتجون ضد حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ويطالبون بالإفراج عن المحتجزين في قطاع غزة، السبت 22 حزيران/يونيو 2024.
متظاهرون في تل أبيب يحتجون ضد حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ويطالبون بالإفراج عن المحتجزين في قطاع غزة، السبت 22 حزيران/يونيو 2024. Copyright AP Photo
Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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في اليوم الـ261 من الحرب في غزة، استمر القصف الإسرائيلي العنيف على عدة مناطق في القطاع، موقعًا مزيدًا من القتلى والجرحى.

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ويأتي هذا القصف بعد يوم من قصف مكثف أيضًا للقطاع بالأخص في مخيم الشاطئ وحي التفاح في مدينة غزة، والذي أدى إلى وقوع عشرات القتلى حسب المصادر الطبية الفلسطينية.

كما يستمر التصعيد أيضًا على جبهة الشمال بين إسرائيل ومقاتلي حزب الله على الحدود مع لبنان، غداة يوم من إعلان إسرائيل اغتيال قائد عسكري بارز في حماس والجماعة الإسلامية في غارة على منطقة البقاع اللبنانية.

وفي إسرائيل، خرج عشرات الآلاف إلى شوارع تل أبيب ودن أخرى للتظاهر ضد حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مطالبين بانتخابات مبكرة وبإبرام صفقة مع الفصائل الفلسطينية في غزة لإعادة المحتجزين.

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