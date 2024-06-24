فيديو: مقتل ثمانية أشخاص في حريق ضخم قرب العاصمة الروسية موسكو

نشرت وزارة الطوارئ الروسية مقطع فيديو يظهر رجال الإطفاء وسيارات الإطفاء وطائرات الهليكوبتر في مبنى يلفه دخان كثيف.
لقي ثمانية أشخاص حتفهم في حريق بمبنى إداري في مدينة فريازينو القريبة من موسكو يوم الاثنين حسبما أكدته خدمات الطوارئ الروسية.
ونشرت وزارة الطوارئ الروسية مقطع فيديو يظهر رجال الإطفاء وسيارات الإطفاء وطائرات الهليكوبتر في مبنى يلفه دخان كثيف.
وقد شارك في إخماد الحريق أكثر من 100 رجل إطفاء و40 مركبة. وقالت الوزارة إن الحريق امتد إلى مساحة 4500 متر مربع وانهارت الهياكل الداخلية داخل المبنى الواقع على بعد حوالي 25 كيلومترا شمال شرق العاصمة الروسية.