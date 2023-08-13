شاهد: غموض يلف اندلاع حريق هائل في موسكو

قالت وسائل إعلام روسية إن الحرب شب في مستودع كبير للأسمدة، فيما عزت السبب إلى أعمال اللحام، في ظل صمت رسمي.

شب حريق هائل في مستودع في منطقة موسكو اليوم الأحد، وتصاعدت أعمدة ضخمة من الدخان في سماء بلدة رامنسكوي صباحًا، لكن الغموض بقي يحيط بالحادثة حيث لم تنشر الجهات الرسمية أي تعليق أو تصريح حول الأسباب.

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قالت وكالة تاس الروسية الرسمية، إن الحريق اندلع بمساحة 1800 متر مربع. بينما قالت وكالة حكومية روسية أخرى (RIA) إن الحريق اندلع في مستودع للأسمدة.

وذكرت وسائل إعلام روسية أن السبب الذي قد يكون وراء الحريق هو أعمال اللحام. خاصة مع وجود مادة الأمونيوم التي تستخدم في الأسمدة الزراعية وتكون شديدة الاشتعال.

أظهرت مقاطع فيديو نشرت بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، الحريق الهائل وأعمدة الدخان الأسود الكثيف تتصاعد منه.

تقع المنطقة التي وقع فيها الحريق بالقرب من مطار جوكوفسكي الدولي، أحد مطارات موسكو الرئيسية.