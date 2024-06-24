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فلسطينيون ينتقدون طريقة الإغاثة عبر الإنزال جوا في غزة: "مساعداتكم بهذ الطريقة تقتلنا"

إنزال مساعدات إنسانية جوا في خان يونس في غزة. 2024/05/30
إنزال مساعدات إنسانية جوا في خان يونس في غزة. 2024/05/30 Copyright AP Photo/Abdel Kareem Hana
Copyright AP Photo/Abdel Kareem Hana
بقلم:  يورونيوز
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يظهر في الفيديو متحدث يرجو عدم إيصال المساعدات إلى الفلسطينيين بهذه الطريقة التي يمكن أن تهدد حياة الناس، قائلا: "توقفوا عن إرسال المساعدات بهذه الطريقة لأنها تقتلنا"

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تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مشهد عملية إنزال مساعدات غذائية وإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة، حيث هوى أحد المناطيد المحملة بعلب تبدو ثقيلة على إحدى خيام النازحين جنوب القطاع، الذي يعاني فيه الأهالي المحاصرون والمعرضون للقصف الإسرائيلي اليومي من المجاعة التي ضربت بالفعل أنحاء من غزة، وسجلت بسببها أعداد من الوفيات، في وقت تسيطر فيه القوات الإسرائيلية على المعابر، وتعرقل دخول المساعدات إلى الفلسطينيين.

ويظهر في الفيديو الذي نشره المركز الفلسطيني للإعلام على صفحته في موقع أكس، متحدث يرجو عدم إيصال المساعدات إلى الفلسطينيين بهذه الطريقة التي يمكن أن تهدد حياة الناس، قائلا: "توقفوا عن إرسال المساعدات بهذه الطريقة لأنها تقتلنا".

ولم يتضح على الفور إن كان لحق ضرر بمن كان من الناس داخل الخيمة، أو إن كان يوجد بها اصلا أشخاص.   

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