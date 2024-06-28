فلسطينيون يشيعون ثلاثة من عمال الدفاع المدني قتلوا في غارة إسرائيلية وسط قطاع غزة

أعلنت قوات الطوارئ في الدفاع المدني بقطاع غزة عن مقتل 3 من أفراد الوكالة خلال الهجوم الإسرائيلي في أثناء أداء واجباتهم الإنسانية.

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قتل ثلاثة أشخاص على الأقل، جميعهم من عناصر الطوارئ في غزة، في غارة جوية إسرائيلية استهدفت وسط القطاع في وقت متأخر من يوم الخميس، وفقا لمستشفى الأقصى في دير البلح، الذي نقلت إليه الجثث.

وقد شاهد صحفيو وكالة "أسوشييتد برس" جثث ثلاثة أشخاص يصلون إلى المستشفى، بالإضافة إلى رجل يندفع إلى المستشفى حاملا فتاة صغيرة مصابة.

وقالت الوكالة في بيان نشرته على صفحة المجموعة على فيسبوك، إن أعضاءها قتلوا "أثناء قيامهم بعملهم الإنساني".

وقال مدير الدفاع المدني بوسط غزة إن الشبان استُهدفوا في مقر عملهم بالنصيرات وسط غزة. ولم يصدر أي تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي بشأن الغارة.

وأظهرت لقطات من المستشفى جثث ضحايا محمولين على نقالات، وكان بعضهم يرتدي زي الدفاع المدني.

وتجمع عدد كبير من الأشخاص حول الجثث في المستشفى، وودعوا أحباءهم، ورددوا الأدعية والشعارات.

وأدت الهجمات البرية والقصف الإسرائيلي إلى مقتل أكثر من 37600 شخص في غزة، وفقا لوزارة الصحة في القطاع، التي لا تميز بين المقاتلين والمدنيين في إحصائها.