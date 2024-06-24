وزارة الخارجية الإسرائيلية تحذر 7 مسؤولين إسرائيليين بينهم نتنياهو من السفر إلى كوريا الجنوبية

بقلم: يورونيوز

حذرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الإثنين 7 مسؤوليين إسرائيليين عدم السفر إلى كوريا الجنوبية بسبب دعاوي جنائية تتعلق بالإبادة وجرائم حرب في قطاع غزة رفعت لمحكمة الجنائية الدولية وقد تعرضهم إلى الاعتقال وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.

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وكانت منظمة التضامن الشعبي من أجل الديمقراطية التشاركية (PSPD) ومبادرات الكرامة الآسيوية (ADI)، قد رفعت دعاوي في 9 أيار/مايو ضد 7 مسؤوليين إسرائيليين وهم: رئيس الوزراء نتنياهو؛ رئيس الدولة يتسحاق هرتسوغ؛ وزير الدفاع يوآف غالانت؛ وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير؛ وزير الخارجية يسرائيل كاتس؛ وزير المالية بتسلئيل سموتريتش؛ ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرتسي هليفي.

ودعت المنظمات إلى تسليم المسؤولين الإسرائيليين السبعة إلى السلطات الكورية ومحاكمتهم على هذه الجرائم مستندة على موجب قانون "المعاقبة على الجرائم الواقعة تحت الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية".

وتشمل التهم: جريمة الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب ضد الأشخاص، جرائم الحرب ضد الأنشطة الإنسانية والشعارات المميزة وما إلى ذلك، وجرائم الحرب باستخدام وسائل محظورة، بينها أسلحة محظورة فيما يتعلق بالإبادة الجماعية في غزة.

وكانت النرويج قد قدمت دعوى مشابهة ضد بن غفير، ليتم إغلاقها لاحقا.

وطلب كريم خان، المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، من المحكمة بإصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في غزة الشهر الماضي. وشمل طلب خان أيضًا ثلاثة من قادة حماس.