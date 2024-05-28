بقلم: يورونيوز

إسرائيل والجنائية الدولية.. تجسس وترهيب ومدعي عام المحكمة يكشف: قيل لي إن لاهاي وُجدت لبوتين وأمثاله

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عندما أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، سعيه لإصدار أوامر اعتقال بحق قادة إسرائيليين، ومن حركة حماس، نوه حينها إلى أن "جميع المحاولات الرامية لإعاقة مسؤولي المحكمة أو تخويفهم أو التأثير عليهم بشكل غير لائق يجب أن تتوقف".

عندها لم يقدم المحامي البريطاني المزيد من التفاصيل حول الجهات التي تحاول أن تتدخل أو تعرقل عمل المحكمة الجنائية الدولية، لكنه أشار إلى بند في المعاهدة التأسيسية للمحكمة يجعل أي تدخل من هذا القبيل جريمة جنائية. وأضاف أنه إذا استمر هذا السلوك، فإن "مكتبي لن يتردد في التحرك".

ولم يذكر يومها المدعي العام في بيانه، من حاول التدخل في إدارة العدالة، أو كيف فعلوا ذلك بالضبط.

إلا أن تحقيقاً أجرته صحيفة "الغارديان" البريطانية بالتعاون مع مجلة 972+ الإسرائيلية الفلسطينية، ومجلة Local Call الناطقة بالعبرية، كشف كيف أدارت وكالات الاستخبارات الإسرائيلية "حربًا" سرية ضد المحكمة الجنائية الدولية لعقد من الزمن.

ونشرت الدولة العبرية وكالاتها الاستخباراتية للمراقبة والاختراق والضغط وتشويه السمعة وتهديد كبار موظفي المحكمة الجنائية الدولية في محاولة لعرقلة تحقيقات المحكمة، وفقا لـ "الغارديان".

وذكر التقرير أن المخابرات الإسرائيلية، نجحت في مراقبة اتصالات العديد من مسؤولي الجنائية الدولية، من بينهم خان، وسلفه الغامبية فاتو بنسودا، واعترضت المكالمات الهاتفية والرسائل ورسائل البريد الإلكتروني والوثائق.

ولم تتوقف هذه الممارسات، بل استمرت خلال الأشهر الأخيرة، مما سمح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن يعرف مسبقا نوايا المدعي العام كريم خان.

ونجح من خلال رسالة تم اعتراضها، أن يكشف أن خان يتجه نحو إصدار أوامر اعتقال ضد إسرائيليين، لكنه كان تحت "ضغوط هائلة من الولايات المتحدة"، وفقًا لمصدر مطلع.

وبحسب الصحيفة البريطانية، أبدى نتنياهو اهتماما وثيقا بالعمليات الاستخباراتية ضد المحكمة الجنائية الدولية، ووصفه أحد مصادر الاستخبارات بأنه "مهووس" بالتنصت على هذه القضية.

وتضمنت الجهود، التي أشرف عليها مستشارو الأمن القومي، جهاز المخابرات الداخلية المعروف بـ"الشاباك"، بالإضافة إلى جهاز الاستخبارات العسكرية "أمان"، ووحدة تجسسية إسرائيلية تعرف باسم "الوحدة 8200".

وذكرت المصادر، أن المعلومات الاستخبارية التي تم الحصول عليها من خلال عمليات الاعتراض تم تقديمها إلى الحكومة، ووزارات العدل والخارجية والشؤون الاستراتيجية.

وذكرت صحيفة "الغارديان" يوم الثلاثاء، أن العملية السرية ضد بنسودا، أدارها شخصيًا يوسي كوهين حليف نتنياهو المقرب، الذي كان في ذلك الوقت مديرًا لوكالة المخابرات الخارجية الإسرائيلية، الموساد.

وفي إحدى المراحل، طلب رئيس المخابرات المساعدة من رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية آنذاك، جوزيف كابيلا.

وبحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية والجهات المتعاونة في التحقيق، بدأت هذه الحملة الإسرائيلية لإحباط تحقيق المحكمة الجنائية الدولية قبل تسع سنوات.

واعتمد التحقيق المشترك على مقابلات مع أكثر من عشرين من ضباط المخابرات الإسرائيلية الحاليين والسابقين والمسؤولين الحكوميين، وشخصيات بارزة في المحكمة الجنائية الدولية، ودبلوماسيين ومحامين مطلعين على قضية المحكمة الجنائية الدولية وجهود إسرائيل لتقويضها.

وفي اتصال مع صحيفة "الغارديان"، قال متحدث باسم الجنائية الدولية، إن المحكمة على علم "بأنشطة جمع المعلومات الاستباقية التي يقوم بها عدد من الوكالات الوطنية المعادية للمحكمة".

وقال متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن "الأسئلة التي طرحت علينا مليئة بالعديد من الادعاءات الكاذبة التي لا أساس لها والتي تهدف إلى إيذاء دولة إسرائيل".

وأشار متحدث عسكري، إلى أن "الجيش الإسرائيلي لم يقم بإجراء مراقبة أو عمليات استخباراتية أخرى ضد المحكمة الجنائية الدولية".

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ومنذ إنشائها في عام 2002، كانت المحكمة الجنائية الدولية الملاذ الأخير لمحاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب بعض أسوأ الفظائع في العالم.

ووجهت الاتهامات إلى الرئيس السوداني السابق عمر البشير، والرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، ومؤخرا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

إن قرار خان بالسعي للحصول على أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه، يوآف غالانت، إلى جانب 3 قادة من حركة حماس متورطين في تنفيذ هجوم السابع من أكتوبر، يمثل المرة الأولى التي يطلب فيها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال ضد قادة دولة متحالفة بشكل وثيق مع الولايات المتحدة وأوروبا.

إن مزاعم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي وجهها خان ضد نتنياهو وغالانت، جميعها تتعلق بالحرب الإسرائيلية الدامية التي تشنها تل أبيب منذ ثمانية أشهر على قطاع غزة، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 35 ألف فلسطيني معظمهم من الأطفال والنساء، بحسب وزارة الصحة في قطاع غزة.

"المحكمة الجنائية الدولية.. آلية ذات أسنان"

لكن قضية المحكمة الجنائية الدولية استغرقت عقدًا من الزمن، وهي تتقدم ببطء وسط تزايد القلق بين المسؤولين الإسرائيليين بشأن إمكانية إصدار أوامر اعتقال، والتي من شأنها أن تمنع المتهمين من السفر إلى أي من الدول الأعضاء في المحكمة البالغ عددها 124 دولة خوفًا من الاعتقال.

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وقال مسؤول استخباراتي إسرائيلي سابق، إن شبح الملاحقات القضائية في لاهاي دفع "المؤسسة العسكرية والسياسية بأكملها" إلى اعتبار الهجوم المضاد ضد المحكمة الجنائية الدولية "كحرب لا بد من شنها، وحرب تحتاج إسرائيل إلى شنها".

هذه "الحرب"، بدأت في يناير/كانون الثاني 2015، بعد انضمام فلسطين بشكل رسمي إلى المحكمة الجنائية الدولية، بعد أن اعترفت بها الجمعية العامة للأمم المتحدة كدولة.

قرار أدانه المسؤولون الإسرائيليون حينها، باعتباره شكلاً من أشكال "الإرهاب الدبلوماسي".

وقال مسؤول دفاع سابق مطلع على جهود إسرائيل لترهيب المحكمة الجنائية الدولية، إن الانضمام إلى المحكمة "يُنظر إليه على أنه تجاوز للخط الأحمر" و"ربما التحرك الدبلوماسي الأكثر عدوانية" الذي اتخذته السلطة الفلسطينية، التي تحكم الضفة الغربية، وأضاف "أن يتم الاعتراف بهم كدولة في الأمم المتحدة أمر جميل... لكن المحكمة الجنائية الدولية هي آلية ذات أسنان".

تهديد سلم باليد

إن انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية جلب قرارًا بالغ الأهمية بالنسبة لبنسودا، المحامية الغامبية التي انتخبت كمدعية عامة في عام 2012.

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وبموجب نظام روما الأساسي، المعاهدة التي أنشأت المحكمة، لا يمكن للجنائية الدولية ممارسة سلطتها القضائية إلا فيما يتعلق بالجرائم التي تحدث داخل الدول الأعضاء، أو التي ترتكب من قبل مواطنين من تلك الدول.

وإسرائيل، مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين، ليست عضوا في الجنائية الدولية، ولكن مع قبول فلسطين كعضو في المحكمة، أصبحت أي جرائم حرب ترتكب في الأراضي الفلسطينية المحتلة تقع ضمن اختصاص بنسودا. بغض النظر عن جنسية الأشخاص الذين يرتكبونها.

وفي 16 يناير/كانون الثاني 2015، وفي غضون أسابيع من انضمام فلسطين، فتحت بنسودا دراسة أولية لما يسمى في قانون المحكمة "الوضع في فلسطين".

وفي الشهر التالي، ظهر رجلان تمكنا من الحصول على العنوان الخاص بها في منزلها في لاهاي.

وقالت مصادر مطلعة على الحادث، إن الرجلين رفضا الكشف عن هويتهما لدى وصولهم، لكنهما قالا إنهما يريدان تسليم رسالة إلى بنسودا نيابة عن امرأة ألمانية مجهولة تريد شكرها. وكان الظرف يحتوي على مئات الدولارات ومذكرة تحمل رقم هاتف إسرائيلي.

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وقالت مصادر مطلعة على مراجعة المحكمة الجنائية الدولية للحادث، إنه في حين أنه لم يكن ممكنا التعرف على هوية الرجلين، أو تحديد الدافع وراء فعلتهم هذه، خلصت النتائج إلى أنه من المرجح أن إسرائيل كانت تريد إرسال إشارة إلى المدعية العامة بأنها تعرف مكان إقامتها.

وأبلغت المحكمة الجنائية الدولية السلطات الهولندية بالحادثة وفرضت إجراءات أمنية إضافية، وقامت بتركيب كاميرات المراقبة في منزلها.

وكان التحقيق الأولي الذي أجرته المحكمة الجنائية الدولية في الأراضي الفلسطينية واحدًا من العديد من عمليات تقصي الحقائق التي كانت المحكمة تجريها في ذلك الوقت، كمقدمة لتحقيق كامل محتمل.

وتضمنت قضايا بنسودا أيضًا تسعة تحقيقات كاملة، بما في ذلك الأحداث في جمهورية الكونغو الديمقراطية وكينيا ومنطقة دارفور في السودان.

واعتقد المسؤولون في مكتب المدعي العام، أن المحكمة كانت عرضة لنشاط التجسس، وأدخلوا تدابير مراقبة مضادة لحماية تحقيقاتهم السرية.

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وفي إسرائيل، قام مجلس الأمن القومي التابع لرئيس الوزراء بحشد الردود بمشاركة وكالات المخابرات التابعة لهم. وكان لنتنياهو وبعض الجنرالات ورؤساء المخابرات الذين أذنوا بالعملية مصلحة شخصية في نتائجها.

وعلى عكس محكمة العدل الدولية، وهي هيئة تابعة للأمم المتحدة تتعامل مع المسؤولية القانونية للدول القومية، فإن المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة جنائية تحاكم الأفراد، وتستهدف أولئك الذين يعتبرون الأكثر مسؤولية عن الفظائع.

رسائل البريد الإلكتروني المخترقة والمكالمات المراقبة

وقالت خمسة مصادر مطلعة على أنشطة المخابرات الإسرائيلية، إنها كانت تتجسس بشكل روتيني على المكالمات الهاتفية التي تجريها بنسودا وموظفوها مع الفلسطينيين.

وبعد أن مُنِع وصول الجنائية الدولية إلى غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، اضطرت المحكمة إلى إجراء الكثير من أبحاثها عبر الهاتف، مما جعلها أكثر عرضة للمراقبة.

وأضافت المصادر، أنه بفضل وصولهم الشامل إلى البنية التحتية للاتصالات الفلسطينية، تمكن عملاء المخابرات من التقاط المكالمات دون تثبيت برامج تجسس على أجهزة المدعية العامة للجنائية الدولية.

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وأوضح أحد المصادر، أنه "إذا تحدثت فاتو بنسودا إلى أي شخص في الضفة الغربية أو غزة، فإن المكالمة الهاتفية كانت تدخل إلى أنظمة الاعتراض".

وقال آخر إنه لم يكن هناك تردد داخلي بشأن التجسس على المدعي العام، مضيفا: "مع بنسودا، هي سوداء وإفريقية، فمن يهتم؟".

ولم يلتقط نظام المراقبة المكالمات بين مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية وأي شخص خارج فلسطين. ومع ذلك، قالت مصادر متعددة إن النظام يتطلب الاختيار النشط لأرقام الهواتف الخارجية لمسؤولي المحكمة الجنائية الدولية الذين قررت وكالات الاستخبارات الإسرائيلية التجسس على مكالماتهم.

ووفقاً لمصدر إسرائيلي، فإن لوحة بيضاء كبيرة في إدارة المخابرات الإسرائيلية تحتوي على أسماء حوالي 60 شخصاً تحت المراقبة - نصفهم من الفلسطينيين ونصفهم الآخر من بلدان أخرى، بما في ذلك مسؤولون في الأمم المتحدة وموظفون في المحكمة الجنائية الدولية.

وفي لاهاي، تم تنبيه بنسودا وكبار موظفيها من قبل مستشارين أمنيين وعبر القنوات الدبلوماسية إلى أن إسرائيل تراقب عملهم.

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وقال مسؤول كبير سابق في المحكمة الجنائية الدولية: "لقد علمنا أنهم كانوا يحاولون الحصول على معلومات حول نتائج الفحص الأولي".

خان يعلن أوامر الاعتقال

عندما تولى خان رئاسة مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في يونيو/حزيران 2021، ورث تحقيقًا قال لاحقًا إنه "يقع على خطأ سان أندرياس في السياسة الدولية والمصالح الاستراتيجية".

وعندما تولى منصبه، تنافست تحقيقات أخرى - بما في ذلك الأحداث في الفلبين وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأفغانستان وبنغلاديش - على جذب انتباهه، وفي مارس 2022، بعد أيام من شن روسيا غزوها لأوكرانيا، فتح تحقيقًا رفيع المستوى في مزاعم بارتكاب روسيا جرائم حرب في الجارة أوكرانيا.

وقالت مصادر مطلعة على القضية، إن فريق المدعي العام لم يعامل التحقيق الفلسطيني الحساس سياسيا كأولوية في البداية. وقال أحدهم إنها كانت سارية المفعول "على الرف" - لكن مكتب خان يعارض ذلك، ويقول إنه أنشأ فريق تحقيق مخصصًا للمضي قدمًا في التحقيق.

وفي إسرائيل، اعتبر كبار محامي الحكومة خان - الذي دافع في السابق عن أمراء الحرب مثل الرئيس الليبيري السابق تشارلز تايلور - مدعيا عاما أكثر حذرا من بنسودا.

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وقال مسؤول إسرائيلي كبير سابق، إن هناك "الكثير من الاحترام" لخان، على عكس سلفه.

وقالوا إن تعيينه في المحكمة اعتبر "سببا للتفاؤل"، لكنهم أضافوا أن هجوم 7 أكتوبر "غير هذا الواقع".

في نهاية الأسبوع الثالث من الحرب الدامية التي تخوضها إسرائيل على غزة، كان خان على الأرض عند معبر رفح الحدودي.

وقام بعد ذلك بزيارات إلى الضفة الغربية وجنوب إسرائيل، حيث دُعي للقاء الناجين من هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر وأقارب الأشخاص الذين قُتلوا.

وفي فبراير 2024، أصدر خان بيانًا شديد اللهجة فسره المستشارون القانونيون لنتنياهو على أنه علامة مشؤومة

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وفي منشور له على منصة "إكس"، أعرب عن قلقه إزاء أنباء عن هجوم قد ينفذه الجيش الإسرائيلي على مدينة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة، متوعدا بملاحقة أي طرف ينتهك القوانين الدولية.

وكتب: "أشعر بقلق شديد للمعلومات عن قصف وعن هجوم بري محتمل للقوات الإسرائيلية على رفح... أولئك الذين لا يمتثلون للقانون لا يحق لهم أن يشتكوا لاحقا عندما يتخذ مكتبي تدابير وفقا لتفويضه".

وأثارت هذه التصريحات قلقا داخل الحكومة الإسرائيلية حيث بدت وكأنها تحيد عن تصريحاته السابقة بشأن الحرب، والتي اعتبرها المسؤولون حذرة بشكل مطمئن. وقال مسؤول كبير: "تلك التغريدة فاجأتنا كثيراً".

وتصاعدت المخاوف في إسرائيل بشأن نوايا خان الشهر الماضي عندما أطلعت الحكومة وسائل الإعلام على أنها تعتقد أن المدعي العام يفكر في إصدار أوامر اعتقال ضد نتنياهو ومسؤولين كبار آخرين مثل يوآف غالانت.

"هذه المحكمة بنيت من أجل أفريقيا وللبلطجية أمثال بوتين"

واعترضت المخابرات الإسرائيلية رسائل بريد إلكتروني ومرفقات ورسائل نصية تابعة لخان ومسؤولين آخرين في مكتبه.

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وقال مصدر استخباراتي: "إن موضوع المحكمة الجنائية الدولية كان على سلم أولويات المخابرات الإسرائيلية".

ومن خلال الاتصالات التي تم اعتراضها، أثبتت إسرائيل أن خان كان يفكر في مرحلة ما في دخول غزة عبر مصر، ويريد مساعدة عاجلة للقيام بذلك، دون إذن إسرائيل".

تقييم استخباراتي إسرائيلي آخر، تم تداوله على نطاق واسع في مجتمع الاستخبارات، استند إلى مراقبة مكالمة بين اثنين من السياسيين الفلسطينيين. وقال أحدهما إن خان أشار إلى أن طلب إصدار أوامر اعتقال بحق زعماء إسرائيليين قد يكون وشيكاً، لكنه حذر من أنه "يتعرض لضغوط هائلة من الولايات المتحدة".

وعلى هذه الخلفية، أدلى نتنياهو بسلسلة من التصريحات العامة التي حذر فيها من أن طلب إصدار أوامر اعتقال قد يكون وشيكًا.

ودعا "قادة العالم الحر إلى الوقوف بحزم ضد المحكمة الجنائية الدولية" و"استخدام كل الوسائل المتاحة لهم لوقف هذه الخطوة الخطيرة".

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وأضاف أن "وصف قادة وجنود إسرائيل بمجرمي الحرب سيصب وقود الطائرات على نيران معاداة السامية".

وفي واشنطن، بعثت مجموعة من كبار أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الأميركيين بالفعل برسالة تهديد إلى خان مع تحذير واضح: "استهدف إسرائيل وسوف نستهدفك".

وفي الوقت نفسه، عززت المحكمة الجنائية الدولية أمنها من خلال عمليات تفتيش منتظمة لمكاتب المدعي العام، وعمليات فحص أمني للأجهزة، ومناطق خالية من الهواتف، وتقييمات أسبوعية للتهديدات، وإدخال معدات متخصصة.

وقال متحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية، إن مكتب خان تعرض "لعدة أشكال من التهديدات والاتصالات التي يمكن اعتبارها محاولات للتأثير بشكل غير مبرر على أنشطته".

وكشف خان مؤخراً في مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، أن بعض القادة المنتخبين كانوا "صارمين جدا" معه في وقت كان يستعد فيه لإصدار مذكرات اعتقال، وأوضح أن أحدهم قال له "هذه المحكمة بنيت من أجل أفريقيا وللبلطجية أمثال بوتين"، وفق تعيبره.

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وذكرت "الغارديان" في تقريرها، أنه على الرغم من الضغوط، اختار خان، مثل سلفه بنسودا، المضي قدمًا.

وفي الأسبوع الماضي، أعلن خان أنه يسعى لإصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو، وغالانت إلى جانب ثلاثة من قادة حماس بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وقال إن رئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيليين متهمان بالمسؤولية عن الإبادة والمجاعة وحرمان إمدادات الإغاثة الإنسانية والاستهداف المتعمد للمدنيين.

وقال خان، وهو يقف على المنصة وبجانبه اثنان من كبار المدعين العامين – أحدهما أمريكي والآخر بريطاني – إنه طلب من إسرائيل مرارا وتكرارا اتخاذ إجراءات عاجلة للامتثال للقانون الإنساني.

وأضاف "لقد أكدت على وجه التحديد أن التجويع كوسيلة من وسائل الحرب والحرمان من الإغاثة الإنسانية يشكلان جرائم بموجب قانون روما... لا يمكنني أن أكون أكثر وضوحًا”.

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وتابع "كما أكدت مرارًا وتكرارًا في تصريحاتي العامة، لا ينبغي لأولئك الذين لا يلتزمون بالقانون أن يشتكوا لاحقًا عندما يتخذ مكتبي إجراءً. لقد حان ذلك اليوم."