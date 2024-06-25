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عاجل. المحكمة الجنائية تصدر أوامر اعتقال بحق وزير الدفاع ورئيس الأركان الروسي السابق

تتعلق التهم بمهاجمة أهداف مدنية في أوكرانيا
تتعلق التهم بمهاجمة أهداف مدنية في أوكرانيا Copyright AP
Copyright AP
بقلم:  يورونيوز
نشرت في آخر تحديث
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المحكمة الجنائية تصدر أوامر اعتقال بحق وزير الدفاع ورئيس الأركان الروسي السابق

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أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الثلاثاء، مذكرتي اعتقال بحق وزير الدفاع الروسي السابق ورئيس أركانه العسكري، بتهمة مهاجمة أهداف مدنية في أوكرانيا.

وتتهم المحكمة وزير الدفاع السابق سيرغي شويغو ورئيس الأركان الجنرال فاليري غيراسيموف بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تتمثل في أعمال غير إنسانية.

وقالت المحكمة في بيان إن أوامر الاعتقال صدرت لأن القضاة اعتبروا أن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن الرجال مسؤولون عن "الضربات الصاروخية التي نفذتها القوات المسلحة الروسية ضد البنية التحتية الكهربائية الأوكرانية" في الفترة من 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2022 حتى على الأقل. 9 آذار/ مارس 2023.

وأضافت المحكمة: "خلال هذا الإطار الزمني، نفذت القوات المسلحة الروسية عددًا كبيرًا من الضربات ضد العديد من محطات الطاقة الكهربائية والمحطات الفرعية في مواقع متعددة في أوكرانيا".

وفي العام الماضي، أصدرت المحكمة أيضًا مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تتهمه فيها بـ المسؤولية الشخصية عن اختطاف الأطفال من أوكرانيا.

المصادر الإضافية • أ ب

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