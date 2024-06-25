إطلاق سراح مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج بعد صفقة مع وزارة العدل الأمريكية

بقلم: يورونيوز

سيعترف مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج بالذنب في تهمة جناية في صفقة مع وزارة العدل الأمريكية من شأنها حل ملحمة قانونية طويلة الأمد امتدت إلى قارات متعددة وتركزت على نشر مجموعة من الوثائق السرية، وفقًا لأوراق المحكمة التي تم تقديمها في وقت متأخر من يوم الاثنين.

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ومن المقرر أن يمثل أسانج أمام المحكمة الفيدرالية في جزر ماريانا، وهي دولة تابعة للكومنولث الأمريكي في غرب المحيط الهادئ، للاعتراف بالذنب في تهمة التآمر للحصول على معلومات سرية تتعلق بالدفاع الوطني ونشرها بشكل غير قانوني، حسبما ذكرت وزارة العدل.

ومن المتوقع أن يعود إلى أستراليا بعد اعترافه والحكم عليه، المقرر صباح الأربعاء بالتوقيت المحلي في سايبان، أكبر جزيرة في جزر ماريانا. وتعقد جلسة الاستماع هناك بسبب معارضة أسانج للسفر إلى الولايات المتحدة القارية وقرب المحكمة من أستراليا.

وقال موقع ويكيليكس إن أسانج غادر بريطانيا حيث كان مسجوناً في سجن بيلمارش شديد الحراسة منذ خمس سنوات.

وأكد الموقع أن المحكمة العليا في لندن أطلقت سراح أسانج بكفالة وأنه استقل طائرة وغادر المملكة المتحدة.

وأسانج هو محرر وناشر أسترالي، اشتهر بتأسيس موقع ويكيليكس، والذي اكتسب اهتمامًا كبيرًا وشهرة واسعة لنشره في عام 2010 ما يقرب من نصف مليون وثيقة تتعلق بحربي الولايات المتحدة في العراق وأفغانستان.

أصبحت قضيته مشهورة بين المدافعين عن حرية الصحافة الذين قالوا إن عمله في فضح سوء سلوك الجيش الأمريكي في البلدان الأجنبية جعل أنشطته لا يمكن تمييزها عما يتوقع من الصحفيين التقليديين القيام به كجزء من وظائفهم.

لكن هذه الإجراءات نفسها وضعته في مرمى المدعين العامين الأمريكيين، الذين أصدروا لائحة اتهام في عام 2019 تتهم أسانج – الذي كان متحصنًا في ذلك الوقت في سفارة الإكوادور في لندن – بالتآمر مع وحدة خاصة بالجيش للحصول بشكل غير قانوني على سجلات حكومية حساسة ونشرها.