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مشكلة في الضغط تجبر طائرة ماليزية على الهبوط في مطار كوالالمبور

طائرة تابعة للخطوط الجوية الماليزية متوقفة كانت في طريقها إلى بانكوك عادت إلى مطار كوالالمبور الدولي بعد أن واجهت "مشكلة في الضغط"
طائرة تابعة للخطوط الجوية الماليزية متوقفة كانت في طريقها إلى بانكوك عادت إلى مطار كوالالمبور الدولي بعد أن واجهت "مشكلة في الضغط" Copyright Vincent Thian/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Copyright Vincent Thian/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
بقلم:  يورونيوز
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اضطرت طائرة تابعة للخطوط الجوية الماليزية إلى العودة إلى مطار العاصمة بعد ساعتين من إقلاعها باتجاه بانكوك. ويتم الآن التحقيق في أسباب الحادثة.

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قالت شركة الخطوط الجوية الماليزية إن إحدى رحلاتها المتجهة إلى بانكوك اضطرت إلى العودة إلى مطار كوالالمبور الدولي هذا الاثنين بعد أن واجهت "مشكلة في الضغط".

وقالت الشركة إن الطيارين بدأوا هبوطًا اضطراريًا على الرغم من عدم تجاوز ارتفاع المقصورة، وعدم نشر أقنعة الأكسجين للركاب.

وأشارت شركة الطيران في بيان إلى أن الطائرة ظلت مستقرة، ثمّ هبطت بسلام في مطار كوالالمبور الدولي بعد ما يزيد قليلًا عن ساعتين من مغادرتها مدرج المطار.

وحسب متحدث باسم الخطوط الجوية الماليزية فإن الأمر يتعلق بالرحلة إم أيتش 780 والتي كان على متنها 164 مسافرًا و12 من أفراد الطاقم، وأضاف المتحدث أنّ الشركة فتحت تحقيقًا في الحادثة.

المصادر الإضافية • أ ب

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