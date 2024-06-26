لأول مرة.. القيمة السوقية لشركة أمازون تتخطى 2 تريليون دولار

بقلم: يورونيوز

تخطت القيمة السوقية لشركة أمازون 2 تريليون دولار أمريكي للمرة الأولى على الإطلاق اليوم الأربعاء، وذلك بفضل صعود سوق التكنولوجيا المدفوع بالذكاء الاصطناعي.

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ارتفع سعر سهم الشركة 3.6% يوم الأربعاء إلى 193.04 دولار، لتتخطى قيمة "أمازون" السوقية مستوى تريليوني دولار، وانضم عملاق التجارة عبر الإنترنت إلى "مايكروسوفت" و"أبل" و"إنفيديا" و"ألفابيت" باعتبارها الشركات الوحيدة في العالم التي تجاوزوت قيمتها السوقية هذه العتبة.

وخطت قيمة "ألفابت" السوقية عتبة تريليوني دولار في أواخر أبريل، في حين دفعت الارتفاعات القيم السوقية لشركات "إنفيديا" و"مايكروسوفت" و"أبل" لتجاوز مستوى 3 تريليونات دولار.

وساعد في تعزيز أسهم أمازون يوم الأربعاء ارتفاع متواضع في قطاع التكنولوجيا، ليصبح جيف بيزوس، مؤسس الشركة ورئيس مجلس إدارتها، أكثر ثراءً يوم الأربعاء أكثر من أي شخص آخر في العالم، حيث نمت ثروته الصافية بنحو 6 مليارات دولار، وفقًا لحسابات مجلة فوربس الأمريكية.

تُعد ثروة بيزوس البالغة 209 مليار دولار ثاني أكبر ثروة في العالم، ولا يسبقه سوى الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك الذي تبلغ ثروته الصافية 219.2 مليار دولار. وأصبح بيزوس، الذي يمتلك حوالي عُشر أسهم أمازون، أكثر ثراءً بقيمة 35 مليار دولار مما كان عليه في نهاية عام 2023.

وتظل أمازون في مقدمة شركات التكنولوجيا بقيمتها السوقية الهائلة وقدرتها على التوسع، حيث من المتوقع أن تقدم أكثر من 9 مليارات طرد على مستوى العالم هذا العام، مما يجعلها تتصدر قائمة أكبر شركات الشحن في أمريكا.