Eventsالأحداثالبودكاست
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
أبواب
برامج
العالم
أبواب
برامج
Featured
أعمال
أبواب
برامج
Next
أبواب
برامج
Green
أبواب
برامج
Featured
الصحة
أبواب
برامج
ثقافة
أبواب
برامج
سفر
أبواب
برامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
Eventsالأحداثالبودكاست
Loader
جدونا
اعلان

عاجل. مخاوف من انقلاب محتمل في بوليفيا والرئيس يحذر من "تحركات غير نظامية" للقوات

قوات بوليفية تقف أمام القصر الرئاسي
قوات بوليفية تقف أمام القصر الرئاسي Copyright يورونيوز
Copyright يورونيوز
بقلم:  يورونيوز
نشرت في آخر تحديث
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

أظهرت لقطات مصورة اقتحام بعض المدرعات العسكرية القصر الرئاسي في بوليفيا، وذلك بعد وقت قصير من تحذير الرئيس من انقلاب محتمل

اعلان

وكان الرئيس البوليفي لويس آرسي، قد حذر، الأربعاء، من انتشار "غير نظامي" للقوات في العاصمة البوليفية، ما أثار مخاوف من حدوث انقلاب محتمل.

ودعا إلى "احترام الديمقراطية" في رسالة على حسابه على "إكس"، فيما عرض التلفزيون البوليفي دبابتين وعددا من العسكريين أمام قصر الحكومة.

كما ندد الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس في رسالة على حسابه على "إكس" بتحرك الجيش في ساحة موريللو خارج القصر، واصفاً ذلك بأنه انقلاب "قيد الإعداد".

وهو ما أكدته الوزيرة ماريا نيلا برادا، قائلة إن الجيش والدبابات يسيطرون على ساحة موريللو في لاباز، ووصفت ذلك بأنه "محاولة انقلاب". وقالت لقناة ريد أونو التلفزيونية المحلية إن الشعب "في حالة تأهب للدفاع عن الديمقراطية".

من جانبه، أكد القائد العام للجيش، خوان خوسيه زونييغا، الموجود في الساحة نفسها، أن هناك حركة لضباط يرتدون الزي الرسمي، وقال: "نحن مستاؤون من الإهانة، لقد طفح الكيل". ودون أن يعطي مزيداً من التفاصيل عما كان يشير إليه، تحدث على شاشة التلفزيون عن "الاعتداءات على الديمقراطية".

المصادر الإضافية • أ ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

لأول مرة.. القيمة السوقية لشركة أمازون تتخطى 2 تريليون دولار

لماذا نشعر بالألم عندما يرفضنا الآخرون؟ إليك 5 خطوات لتخطي مرارة التجربة

انتخابات الرئاسة الإيرانية: ما هي مواقف المرشحين من المرأة والحجاب الإجباري؟

بوليفيا انقلاب قوات عسكرية جيش