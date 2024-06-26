بقلم: يورونيوز

أظهرت لقطات مصورة اقتحام بعض المدرعات العسكرية القصر الرئاسي في بوليفيا، وذلك بعد وقت قصير من تحذير الرئيس من انقلاب محتمل

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وكان الرئيس البوليفي لويس آرسي، قد حذر، الأربعاء، من انتشار "غير نظامي" للقوات في العاصمة البوليفية، ما أثار مخاوف من حدوث انقلاب محتمل.

ودعا إلى "احترام الديمقراطية" في رسالة على حسابه على "إكس"، فيما عرض التلفزيون البوليفي دبابتين وعددا من العسكريين أمام قصر الحكومة.

كما ندد الرئيس البوليفي السابق إيفو موراليس في رسالة على حسابه على "إكس" بتحرك الجيش في ساحة موريللو خارج القصر، واصفاً ذلك بأنه انقلاب "قيد الإعداد".

وهو ما أكدته الوزيرة ماريا نيلا برادا، قائلة إن الجيش والدبابات يسيطرون على ساحة موريللو في لاباز، ووصفت ذلك بأنه "محاولة انقلاب". وقالت لقناة ريد أونو التلفزيونية المحلية إن الشعب "في حالة تأهب للدفاع عن الديمقراطية".

من جانبه، أكد القائد العام للجيش، خوان خوسيه زونييغا، الموجود في الساحة نفسها، أن هناك حركة لضباط يرتدون الزي الرسمي، وقال: "نحن مستاؤون من الإهانة، لقد طفح الكيل". ودون أن يعطي مزيداً من التفاصيل عما كان يشير إليه، تحدث على شاشة التلفزيون عن "الاعتداءات على الديمقراطية".